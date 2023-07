Hessen: Wertvolle Hinweise zum Schutz vor sexualsierter Gewalt

Teilen

Hessen hört Betroffenen zu. Ein sehr guter Ansatz. Der Kommentar

Hessen hat traurige Erfahrung mit Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Unvergessen bleiben die mehr als 500 Schülerinnen und Schüler, die von den 1960er bis in die 1990er Jahre Opfer an der Odenwaldschule in Heppenheim geworden sind. Bis heute leiden sie an den Folgen, bis heute hält der Prozess der Aufarbeitung an. Mit dabei sind Betroffene, die sich ihrer Vergangenheit stellen. Ein schmerzhafter und langwieriger Prozess, emotional, konfliktbehaftet, aber ein lohnender, wie Sozialminister Kai Klose zu Recht betont.

Die vielen Gespräche haben Vertrauen geschaffen zu Menschen, denen in ihrer Kindheit Schlimmstes widerfahren ist, haben einigen die Zunge gelöst, so dass sie inzwischen sprechen können darüber, wie es kommen kann zu einem derart widerlichen Missbrauch von Autorität.

Ihre Hinweise, die Schilderungen ihres Leidenswegs haben das Potential, gefährdete Kinder und Jugendliche heute von einem ähnlichen Schicksal zu bewahren. Das haben die Verantwortlichen erkannt und Opfer sexueller Gewalt mit eingebunden. Nicht nur beim Erstellen des neuen Aktionsplans mit vielen wichtigen Empfehlungen. Sondern auf Dauer in Form eines Landesbetroffenenrats, der sich regelmäßig trifft. Eine gute Entscheidung des scheidenden Sozialministers. Angemessen, hilfreich. Die neue Landesregierung sollte nicht nur diesen Weg weitergehen. Sie muss es.