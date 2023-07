Hessen weitet den Unterricht im Schulfach „Digitale Welt“ aus

Von: Peter Hanack

Teilen

Im Fach „Digitale Welt“ arbeiten die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich mit Tablets. © dpa

Das Angebot gibt es künftig an 64 Schulen. Der Unterricht soll Informatik, Ökonomie und Ökologie verbinden und ist freiwillig.

Es soll gleichzeitig Kenntnisse in Informatik, Ökonomie und Ökologie vermitteln: Das Fach „Digitale Welt“ gibt es seit vergangenem Schuljahr an zwölf hessischen Schulen. Nun soll das Pilotprojekt deutlich ausgeweitet werden.

Vom nächsten Schuljahr an, das am 4. September beginnt, soll „Digitale Welt“ an 52 weiteren Schulen angeboten werden. Diese konnten sich für eine Teilnahme an dem Schulversuch bewerben. Unterrichtet wird das Fach dort in den fünften Klassen. An den zwölf Schulen, die bereits teilgenommen haben, gibt es „Digitale Welt“ dann in den fünften und sechsten Klassen.

Zu den neuen Pilotschulen gehören zwölf Gymnasien, 26 Gesamtschulen, zehn Haupt- und Realschulen sowie zwei Förderschulen. Insgesamt würden damit rund 9000 hessische Schüler und Schülerinnen an dem Unterricht teilnehmen, teilte des Kultusministerium am Mittwoch mit.

„Mädchen begeistern“

„Unser Unterrichtsfach Digitale Welt ist ein wichtiger Schritt, um den Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien in Verbindung mit ökonomischer und ökologischer Bildung zu vermitteln“, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Die zahlreichen Bewerbungen und die positiven Rückmeldungen zeigten den Erfolg und die Bedeutung des Fachs.

Man werde die „Digitale Welt“ kontinuierlich auf weitere Schulen im Land ausrollen, kündigte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) an. So sollten vor allem mehr Mädchen für IT-Berufe begeistert werden.

Das Pilotprojekt findet in Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam statt, die Goethe-Universität in Frankfurt begleitet es wissenschaftlich. Die hessische Lehrkräfteakademie hat im März 2023 mit einer Evaluation der ersten zwölf Pilotschulen begonnen, bei der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen befragt wurden. Demnach bewerte die Mehrheit der Schulleitungen die organisatorische Umsetzung als sehr gelungen, sagte Lorz. Lehrkräfte hätten sich vor allem stärker am Bedarf orientierte Fortbildungen gewünscht.

Vorgaben für die „Digitale Welt“ gibt es wenige. Lehrerinnen und Lehrer sollen weitgehend frei von curricularen Vorgaben arbeiten können. In dem Fach soll Informatik anhand konkreter Projekte aus der Wirtschaft oder der Umwelt erlernt werden. Die Teilnahme ist freiwillig, Noten gibt es nicht.

Moritz Promny, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, bemängelt, dass auch nach der Ausweitung lediglich 3,5 Prozent der rund 1800 allgemeinbildenden hessischen Schulen das Fach anböten. Das Angebot sei zudem inhaltlich ungenügend. Nötig sei stattdessen Informatik als ein Pflichtfach.

Experten wie Matthias Wendlandt und Otto Wehrheim von der Gesellschaft für Informatik hatten bei Einführung der „Digitalen Welt“ diese Kritik geteilt. Wenn man Chancengleichheit wolle, müssten alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu Informatik erhalten. Dies sei bei der „Digitalen Welt“ nicht der Fall.