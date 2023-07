Hessen: Was der Lübcke-Ausschuss herausgefunden hat

Von: Hanning Voigts

Der große Sitzungssaal im Regierungspräsidium Kassel heißt heute Walter-Lübcke-Saal. Foto: epd © epd

Drei Jahre lang hat der Untersuchungsausschuss zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gearbeitet. Was hat das Gremium ermittelt?

Mehr als 40 Sitzungen, 17 beteiligte Abgeordnete , 55 angehörte Zeuginnen und Zeugen, 2785 Aktenordner mit Behördenunterlagen: Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtages zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat seit seiner ersten Sitzung im Juni 2020 viel Aufwand betrieben, um weitere Hintergründe der Tat aufzuklären. Insbesondere sollte das Gremium herausfinden, welche Fehler hessische Behörden im Vorfeld des Mordes gemacht haben. Der Bericht des Ausschusses wird am heutigen Mittwoch im Plenum des Landtages diskutiert.

Walter Lübcke war in der Nacht auf den 2. Juni 2019 auf der Terrasse vor seinem Haus in Wolfhagen-Istha im Alter von 65 Jahren erschossen worden. Der CDU-Politiker hatte sich zuvor für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen und war deshalb bereits im Herbst 2015 Opfer einer rechten Hetzkampagne geworden. Im Januar 2021 wurde der Kasseler Neonazi Stephan Ernst für den Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein mitangeklagter politischer Weggefährte und Freund Markus H. wurde vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen.

Die FR fasst die wichtigsten Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses zusammen.

Warum wurde Stephan Ernst im Juni 2019 nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet?

Stephan Ernst wurde vom hessischen Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) seit 2000 beobachtet. Seit den 90er-Jahren war der heute 49-Jährige in der nordhessischen Neonazi-Szene aktiv, nahm als NPD-Mitglied an Aktionen und Demonstrationen teil. Zudem beging er schwerste Straftaten, versuchte 1989 das Haus einer türkischen Familie anzuzünden, stach 1992 einen Imam aus der Türkei nieder und versuchte 1993 einen Bombenanschlag auf ein Flüchtlingsheim zu verüben. Im Jahr 2010 kam Ernst vor Gericht, weil er an einem Neonazi-Überfall auf eine Gewerkschaftsdemo in Dortmund beteiligt war. Das Urteil von 2010 war die letzte Information, die beim LfV zu Ernst ankam, der mittlerweile Familie hatte. Seine Akte wurde 2015 aus der Bearbeitung genommen, weil er fünf Jahre nicht aufgefallen war und als „abgekühlt“ galt. Noch im Oktober 2009 hatte der damalige LfV-Präsident Alexander Eisvogel allerdings handschriftlich in einer Akte vermerkt, Ernst sei wegen seiner Gewaltbereitschaft „ein brandgefährlicher Mann“. Daraus folgte aber nichts.

Wie kam es zur Schließung von Ernsts Verfassungsschutz-Akte?

Nach Bekanntwerden der rechten Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) hatte der damalige hessische Innenminister und heutige Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) 2012 ein Löschmoratorium verhängt, um zu verhindern, dass Erkenntnisse verloren gehen könnten. Hunderte von Neonazi-Akten wurden dadurch nicht regulär nach fünf Jahren auf ihre Relevanz geprüft. Ende 2014 waren so viele Prüffälle aufgelaufen, dass das LfV entschied, sie in einem Schnellverfahren ohne ernsthafte Überprüfung aus der Bearbeitung zu nehmen. Dies betraf auch Stephan Ernst, obwohl Mitarbeiter:innen des LfV in seinem Fall Bedenken geäußert hatten. Eigentlich hätte Ernsts Akte allein deshalb nicht gesperrt werden dürfen, weil er im Juni 2011 bei einer Sonnenwendfeier des Neonazi-Funktionärs Thorsten Heise gewesen war. Die Polizei hatte dem LfV ein Foto von Ernst auf der Feier geschickt, im Gegensatz zur Polizei hatte ihn dort aber niemand erkannt.

Hätte der Mord an Walter Lübcke verhindert werden können, wenn Ernst noch unter Beobachtung gewesen wäre?

Diese Frage ist schwer zu beantworten und wird die Debatte im Landtag prägen. Wer vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wird nicht permanent beschattet. Rein rechtlich wäre eine ernsthafte Überwachung von Ernst wohl auch heikel gewesen. In jedem Fall war es fragwürdig, einen derartig gefährlichen Neonazi vom Schirm zu nehmen, weil er weniger aktiv war und eine bürgerliche Existenz aufgebaut hatte.

Hätte der Verfassungsschutz verhindern können, dass Markus H. eine Waffenbesitzkarte bekam?

Im Jahr 2007 hatte der Geheimdienst dem Kasseler Ordnungsamt mitgeteilt, dass H. als Neonazi bekannt und bereits wegen des Zeigens des „Hitlergrußes“ verurteilt worden war. Das Amt hatte H. deshalb eine Waffenbesitzkarte verweigert. Als der Neonazi 2012 erneut eine beantragte, verweigerte das Ordnungsamt diese, weil H. wie Ernst 2009 an einem Überfall in Dortmund beteiligt war. Der Verfassungsschutz hatte zudem noch neuere Erkenntnisse, etwa dass H. 2010 dem militanten „Freien Widerstand Kassel“ zuzurechnen war und als „Stadtreiniger“ einen rechtsextremen Youtube-Kanal betrieb. Diese Informationen wurden aber nicht weitergegeben, so dass das Ordnungsamt seine Ablehnung nicht stichhaltiger begründen konnte. Letztlich konnte sich H. vor Gericht eine Waffenbesitzkarte erstreiten und so legal Waffen besitzen.

Wie stand es um die Professionalität des Verfassungsschutzes?

Wie im NSU-Untersuchungsausschuss, der von 2015 bis 2018 die Arbeit des LfV zur Neonazi-Szene durchleuchtete, sind die Erkenntnisse des Lübcke-Ausschusses zu dieser Frage verheerend. Viele Zeug:innen im Ausschuss, darunter die Ex-Präsidenten Alexander Eisvogel und Robert Schäfer, haben eingeräumt, dass die Behörde in den 2000er-Jahren ungenügend über die nordhessische Neonazi-Szene informiert, schlecht ausgestattet und verkrustet war. Der Schwerpunkt habe zudem auf islamistischem Terror gelegen. In vielen Aussagen wurde deutlich, dass Ernst unterschätzt und teils eher als Szene-Randfigur gesehen wurde. Der Geheimdienst hatte im Herbst 2018 auch nicht mitbekommen, dass Ernst und Markus H. an einer großen AfD-Demonstration in Chemnitz teilgenommen hatten. Auch dass H. und Ernst sich illegal bewaffnet hatten, wurde nicht bemerkt.

Hat sich die Arbeit des Untersuchungsausschusses gelohnt?

Der Ausschuss hat seit 2020 keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse erbracht, aber sehr viele Details zu den Missständen und zur Arbeitsweise beim Verfassungsschutz und zu den konkreten Fehlern hessischer Behörden. Wenn man bedenkt, dass der Mord an Walter Lübcke der erste Neonazi-Mord an einem aktiven Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik war, scheint jeder Aufwand zur Aufklärung gerechtfertigt, selbst wenn es dabei nur um Details geht. Eine ernsthafte Übernahme eigener Verantwortung hat es bei den Zeug:innen im Ausschuss, auch bei Politiker:innen, nicht gegeben. (Hanning Voigts)