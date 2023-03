Hessen: Warnstreik für Entlastung an Uniklinik Gießen-Marburg

Von: Jutta Rippegather

Ein zweitägiger Krankenhausratschlag in Gießen soll den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Der appelliert an das Personal, nicht dem Verdi-Aufruf zu folgen.

Mit einem zweitägigen Warnstreik unterstreichen die Beschäftigten der Uniklinik Gießen-Marburg (UKGM) ihre Forderungen nach einem Tarifvertrag Entlastung und Beschäftigungssicherung. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft Verdi für Montag und Dienstag, 6. und 7. März, das nichtärztliche Personal. Bei einem „Krankenhausratschlag“ an beiden Tagen geht es auch um das weitere Vorgehen nach dem Ablaufen des 100-Tage-Ultimatums am 24. März. Im Dezember hatten 4163 Beschäftigte ihre Bereitschaft erklärt, für ihre Forderungen nach guter Personalbesetzung und Beschäftigungssicherung als letztes Mittel den Streik zu wählen. Nachdem sich das Land und Betreiberin Rhön/Asklepios jetzt auf den sogenannten Zukunftsvertrag geeinigt hat, gebe es keine Ausreden mehr. „Das Geld für Entlastung ist da. Jetzt muss es den UKGM-Beschäftigten und der Patient:innenversorgung zugutekommen“, sagt Fabian Dzewas-Rehm, Verdi-Gewerkschaftssekretär.

Geschäftsführer Gunther Weiß kritisierte dies. Es gebe keinen Anlass für Warnstreikaktionen. Alle offenen Fragen sollten bei der Verhandlungsrunde am 9. März und danach „konstruktiv am Verhandlungstisch geklärt werden“. Die Klinikleitung bitte, dem Warnstreikaufruf nicht zu folgen. „Wichtigstes gemeinsames Ziel ist es, Rahmenbedingungen am UKGM zu schaffen, die uns helfen, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen oder bereits bei uns tätige Kolleginnen und Kollegen dazu zu bewegen, ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu erhöhen. Dadurch können wir eine echte Entlastung erreichen.“

Der Krankenhausratschlag endet mit einer Podiumsdiskussion mit Landtagsabgeordneten am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Kongresshalle Gießen. jur