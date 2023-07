Hessen: Von Abschiebung bedrohter Kurde muss weiter bangen

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Die Haftanstalt unterscheidet sich kaum von einer JVA . © Michael Schick

Die Behörde will die Entscheidung des Gerichts überprüfen lassen, die den Familienvater im letzten Moment davor bewahrt hat, in die Türkei gebracht.

Die Unterstützungsgruppe für den Kurden Muhiddin Fidan hat Innenminister Peter Beuth (CDU) aufgefordert, Konsequenzen aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Kassel vom Sonntag zu ziehen. Spätestens jetzt müsse er die Ausländerbehörden per Erlass anweisen, Abschiebungsandrohungen auf ihre Vereinbarkeit mit EU-Recht zu überprüfen, bevor sie Tatsachen schaffen, lautet ihr Appell. Fidan, dessen Abschiebung in letzter Minute verhindert werden konnte, sei kein Einzelfall. „Das Regierungspräsidium Kassel steht damit in einer Tradition vieler Ausländerbehörden, die sich weigern, EU-rechtliche Realitäten anzuerkennen, und die Vollstreckung rechtswidriger Abschiebungsandrohungen wider besseres Wissen betreiben.“

Fünffacher Familienvater

Unterdessen muss der fünffache Familienvater weiter bangen. Denn es ist keinesfalls sicher, dass die VG-Entscheidung ihn jetzt erst einmal vor der Abschiebung bewahrt. Wie das hessische Innenministerium am Donnerstag der Frankfurter Rundschau auf Anfrage mitteilte, prüft das zuständige Regierungspräsidium Kassel eine Beschwerde gegen den Beschluss des VG Kassel. Ziel sei „im Nachgang eine einheitliche hessische Rechtsprechung herzustellen und gegebenenfalls das diesbezügliche Verwaltungshandeln hieran anzupassen“.

Fünffacher Familienvater

Zum Hintergrund: Das VG Kassel hatte sich in seiner Entscheidung auf einen Beschluss des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 15. Februar bezogen. Demnach ist das Kindeswohl und der Schutz der Familie bereits bei Erlass der Abschiebungsandrohung zu berücksichtigen und nicht erst nachgelagert bei der Frage ihres Vollzuges. Dies sei im Fall von Muhiddin Fidan nicht geschehen.

Fünffacher Familienvater

Doch das EuGH-Urteil von Februar betraf einen von Abschiebung bedrohten Minderjährigen, sagte Ministeriumssprecher Marcus Gerngroß der FR. Die Übertragbarkeit auf Erwachsene wie Fidan sei umstritten. „Ob das Urteil tatsächlich einen Grundsatzcharakter hat, wird seitdem auch in der Bundesrepublik diskutiert und war bereits mehrfach Gegenstand von Erörterungen zwischen dem Bund und den Ländern“, erläuterte der Sprecher. „Eine einhellige Rechtsauffassung besteht aktuell keineswegs.“ Demzufolge sei das Urteil des VG Kassel „ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Rechtssicherheit für betroffene Personen, aber auch für die zuständigen Behörden“.

Der im Landkreis Kassel lebende Fidan war als 13-Jähriger mit seinen Eltern nach Deutschland geflüchtet. In der Türkei wird er als Kurde politisch verfolgt. Seine Frau und seine Kinder haben einen deutschen Pass. Er selbst hatte mehr als 20 Jahre ohne Probleme eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, bevor sie ihm 2021 plötzlich nicht verlängert wurde. Am 30. Juni wurde er bei einer Verkehrskontrolle verhaftet und nach Darmstadt in Abschiebehaft gebracht. Ihm wird Terrorismus vorgeworfen. Grund ist sein ehrenamtliches Engagement im Gesellschaftszentrum Kurdistan Kassel. Dort, so der Unterstützungskreis, habe der 40-Jährige Kulturveranstaltungen und politische Veranstaltungen für Freiheit und Demokratie in der Türkei organisiert.