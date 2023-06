Hessen: Viel Kritik am Sicherheitsgesetz

Von: Hanning Voigts

Vorsicht, Kamera: CDU und Grüne wollen die Möglichkeit der Videoüberwachung massiv ausweiten. Foto: Michael Schick © Michael Schick

CDU und Grüne bringen im hessischen Landtag ihr Sicherheitspaket durch. Die Opposition ist empört, Innenminister Peter Beuth räumt Probleme ein.

Im Streit um das große Gesetzespaket der hessischen Landesregierung zu Reformen in der Innen- und Sicherheitspolitik hat Innenminister Peter Beuth (CDU) Probleme im parlamentarischen Ablauf eingeräumt. „In der B-Note hätte dieses Gesetzgebungsverfahren schöner sein können“, sagte Beuth bei der zweiten Debatte über das Reformpaket im hessischen Landtag. Während des laufenden Verfahrens habe es zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts gegeben, „und wir mussten natürlich entsprechende Anpassungen vornehmen“. Letztlich liege jetzt aber ein gutes Gesetz vor, so Beuth.

Die schwarz-grüne Koalition hatte das Gesetzespaket bereits im März vergangenen Jahres ins Parlament eingebracht. Es sieht etwa neue Rechte für den Verfassungsschutz bei der Beobachtung radikalisierter Einzeltäter:innen vor und vereinfacht die Videoüberwachung öffentlicher Plätze. Aus der Opposition war das Gesetz von Anfang an scharf kritisiert worden, bei Anhörungen hatten auch Sachverständige deutliche Bedenken geäußert.

Hessen: Deutliche Urteils aus Karlsruhe

Im April vergangenen Jahres hatte das Bundesverfassungsgericht dann einige Regelungen beim bayrischen Verfassungsschutz für verfassungswidrig erklärt, woraufhin das Gesetz im laufenden Verfahren abgeändert wurde. Im Februar hatten die Karlsruher Richter:innen auch noch die Rechtsgrundlage für die Polizei-Analysesoftware „Hessendata“ gekippt. Das vom US-Hersteller „Palantir“ stammende Programm kann große Datenmengen auswerten, seine Nutzung war laut Verfassungsgericht an zu geringe Hürden geknüpft.

In der B-Note hätte dieses Gesetzgebungsverfahren schöner sein können.

CDU und Grüne hatten das Gesetzespaket daher erneut aufgeschnürt und das Hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung abgeändert, das den Einsatz von Hessendata regelt. Dieser zweite Änderungsantrag war dem Parlament erst in der vergangenen Woche vorgelegt worden, was scharfe Kritik in der Opposition auslöste.

Hessen: SPD warnt vor „Überwachungsstaat“

Die SPD-Politikerin Heike Hofmann kritisierte in der Debatte, CDU und Grüne hätten die jeweils „vernichtende“ Kritik in beiden Anhörungen zu den Gesetzen nicht ernst genommen. So werde es weiterhin möglich sein, öffentliche Orte wie Sportstätten, Bahnhöfe und sogar Packstationen mit Videokameras zu überwachen. „Wollen Sie denn einen Überwachungsstaat? Wir wollen das nicht“, rief Hofmann. Einschränkungen von Grundrechten seien nur „mit Maß und Augenmaß“ legitim, die Regierung gehe weit darüber hinaus.

Der Linke Torsten Felstehausen sagte, trotz sehr viel öffentlicher Kritik und zweier Abänderungen blieben Teile des geplanten Gesetzes etwa zur Videoüberwachung „schlicht und ergreifend verfassungswidrig“. „Wie flach kann eigentlich die Lernkurve eines Innenministers sein?“, fragte Felstehausen mit Blick auf Peter Beuth. Dieser plane mit Unterstützung der Grünen „eine flächendeckende und anlasslose Überwachung“.

Hessen: „Lassen Sie diesen Unsinn“

Jörg-Uwe Hahn von der FDP kritisierte das „Konvolut von Unterlagen“, aus denen das Gesetzesvorhaben mit den Änderungsanträgen jetzt bestehe. Zur Ausweitung der Videoüberwachung meinte Hahn: „Lassen Sie diesen Unsinn.“ Den Umgang mit den umfangreichen Änderungen, die für die Weiternutzung von Hessendata notwendig geworden waren, nannte Hahn „mies“.

Die grüne Innenpolitikerin Eva Goldbach verteidigte das Vorgehen der Koalition. Man habe die Urteile aus Karlsruhe im laufenden Verfahren berücksichtigen müssen, die rechtliche Materie sei extrem komplex, sagte sie. „Wir haben uns da richtig viel Mühe gegeben.“ Das Gesetz soll am Donnerstagabend endgültig verabschiedet werden. (Hanning Voigts)