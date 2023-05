Hessen: Videoüberwachung bleibt möglich

Von: Hanning Voigts

Die pauschale Überwachung mit Kameras an öffentlichen Orten halten Fachleute für heikel. Michael Schick © Michael Schick

Innenausschuss des Landtages diskutiert erneut das Sicherheitspaket der Landesregierung

Der Innenausschuss des Hessischen Landtages hat sich am Donnerstag erneut mit dem großen Sicherheitspaket befasst, mit dem die schwarz-grüne Landesregierung umfassende Änderungen im Bereich von Polizei, Verfassungsschutz und öffentlicher Sicherheit vornehmen will. Das Gesetzespaket war Ende März vergangenen Jahres erstmals im Landtag debattiert und danach in einer ersten Anhörung von Sachverständigen scharf kritisiert worden.

Kritisch hatten die Fachleute etwa das Vorhaben gesehen, die Videoüberwachung an öffentlichen Orten wie an Flughäfen und Bahnhöfen, aber auch an Sportplätzen und Paketstationen pauschal zu ermöglichen, weil es dort regelmäßig zu Straftaten komme. Auch eine Vorschrift zur polizeilichen Speicherung von IP-Adressen oder für verlängerte Prüffristen bei der Aktenspeicherung beim Verfassungsschutz waren moniert worden. Insgesamt hatten die Sachverständigen dem Gesetz viele handwerkliche Mängel attestiert.

Die Landesregierung hat bei den Gesetzesreformen nun nachgebessert. Das betrifft auch die Regelungen etwa für den Einsatz von V-Leuten beim Verfassungsschutz, weil inzwischen ein einschlägiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorliegt. Das Gericht hatte im April vergangenen Jahres geurteilt, dass das bayerische Verfassungsschutzgesetz dem Inlandsgeheimdienst zu viele Kompetenzen einräume und zu starke Grundrechtseingriffe ermögliche – mit Auswirkungen auch auf Hessen.

Vorschläge aufgegriffen

Die Sachverständigen, die bei der erneuten Anhörung am Donnerstag im Innenausschuss zu Gast waren, kamen zu dem Schluss, dass CDU und Grüne die Kritik aus der ersten Anhörung und die Anforderungen des Urteils aus Karlsruhe im Großen und Ganzen berücksichtigt hätten. Dies habe aber zur Folge, dass das Reformpaket kaum noch eigene Gestaltungsansätze enthalte, sagte der Freiburger Staatsrechtler Benjamin Rusteberg. Die Videoüberwachung brauche jetzt zwar im Zweifelsfall eine gerichtliche Überprüfung, es bleibe aber das Problem, dass sie letztlich an allen öffentlichen Orten möglich werde.

Der Hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel sah seine Kritik an dem Gesetzespaket größtenteils ausgeräumt, hatte aber Einwände etwa bei den Regeln zur Datenweitergabe vom Verfassungsschutz an ausländische Behörden. Auch die Videoüberwachung finde er weiterhin problematisch, sagte Roßnagel. Im Detail kamen auch von den anderen Sachverständigen viele kritische Hinweise. Das Gesetz dürfte im Sommer wieder ins Landtagsplenum gehen.