Hessen verkauft zum zweiten Mal „grüne“ Anleihen

Von: Hanning Voigts

Mit den grünen Anleihen wird etwa der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs finanziert. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Das Land Hessen gibt zum zweiten Mal eigene Staatsanleihen zur Refinanzierung ökologischer Projekte aus. An den Finanzmärkten kommt das gut an.

Hessen hat wie angekündigt zum zweiten Mal eine landeseigene Staatsanleihe zur Refinanzierung ökologischer Projekte, einen sogenannten Green Bond, ausgegeben. Die am Dienstag auf den Finanzmärkten platzierte Anleihen in Höhe von einer Milliarde Euro haben eine Laufzeit von zehn Jahren, wie Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) mitteilte. Die grünen Anleihen seien bereits am ersten Tag fast zweieinhalbfach überzeichnet gewesen, man hätte also eine deutlich größere Menge an Investor:innen verkaufen können, hieß es.

Hessen hatte bereits vor zwei Jahren sogenannte Green Bonds in Höhe von damals 500 Millionen Euro ausgegeben. Laut Finanzministerium besteht ein steigendes Interesse an nachhaltigen und ökologisch sinnvollen Investitionen. Die Anleihen dienen zur Refinanzierung bereits bewilligter Projekte der Landesregierung, das Geld ist also bereits ausgegeben worden.

Hessen: Das Geld fließt etwa in Renaturierung von Bächen

Die ökologisch sinnvollen Projekte beinhalten etwa den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Aufforstung von Wäldern, die Subventionierung ökologischer Landwirtschaft oder die Renaturierung von Flüssen und Bächen. Die jeweiligen Projekte werden von einer unabhängigen Ratingagentur überprüft.

Die Investoren, die die jetzt ausgegebene Anleihe gekauft haben, stammen den Angaben des Finanzministeriums zufolge zu 53 Prozent aus Deutschland, aber auch Anleger:innen aus den Niederlanden, Belgien und Luxemburg sowie Frankreich haben die Bonds gekauft. Die Hälfte der grünen Staatsanleihen ging dabei an Banken, etwa ein Drittel an große Fonds und weitere 16 Prozent an Zentralbanken. (Hanning Voigts)