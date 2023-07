Hessen: Verein „Mehr Demokratie“ appelliert an die Grünen

Von: Hanning Voigts

Bürgerbegehren wie hier in Frankfurt sollen erleichtert werden. Foto: Andreas Arnold © Andreas Arnold

Der Verein „Mehr Demokratie“ fordert die Grünen auf, die Stärkung direktdemokratischer Verfahren in ihr Wahlprogramm für Hessen aufzunehmen.

Der Verein „Mehr Demokratie“ hat die hessischen Grünen aufgefordert, die Stärkung direktdemokratischer Verfahren in ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 8. Oktober aufzunehmen. Die bisher veröffentlichten Programme anderer großer Parteien ließen diesbezüglich zu wünschen übrig, „weshalb wir nun besonders hoffen, dass die Grünen hier eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagte Matthias Klarebach vom Vorstand des hessischen Landesverbands von „Mehr Demokratie“. Außerdem empfehle man den Grünen, bei ihrem Landesparteitag am kommenden Samstag in Frankfurt auch die Senkung des Wahlalters auf Landesebene auf 16 Jahre in ihr Programm zu schreiben.

Der bundesweit aktive Verein „Mehr Demokratie“, der sich unter anderem die Förderung von Volksbegehren und Volksentscheiden auf die Fahnen geschrieben hat, hatte erst in der vergangenen Woche Forderungen zur Landtagswahl veröffentlicht. Unter anderem möchte der Verein erreichen, dass auch Änderungen der hessischen Verfassung per Volksbegehren möglich sein sollen, außerdem sollen Volksentscheide auch auf Kreisebene eingeführt werden und das Sammeln von Unterschriften für Volksbegehren erleichtert werden. Zudem sollen neutrale Broschüren mit den wichtigsten Pro- und Contra-Argumenten bei einem Volksentscheid immer allen Wahlberechtigten geschickt werden.

„Wir hoffen sehr, dass die Grünen erkennen, dass Verbesserungen unserer Demokratie hin zu sachbezogenen Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung dringend geboten sind, um den Politikverdruss nicht weiter anwachsen zu lassen“, sagte Vorstandsmitglied Klarebach. Gerade beim Klimaschutz müssten die Bürger:innen mehr gehört werden.