Hessen: Verantwortliche übernehmen keine Verantwortung

Von: Hanning Voigts

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Januar 2023 als Zeuge im Lübcke-Ausschuss. Foto: dpa © dpa

Ein aktueller und zwei ehemalige hessische Innenminister haben im Lübcke-Ausschuss ausgesagt. Selbstkritik bekam man von ihnen kaum zu hören.

Nicht, dass in einem Untersuchungsausschuss, der als Instrument der Opposition gilt, etwas anderes zu erwarten war. Aber am Ende der dreijährigen Arbeit des Lübcke-Ausschusses kann man trotzdem als ein Ergebnis festhalten: Keiner der institutionell und politisch Verantwortlichen, die als Zeugen ausgesagt haben, hat ernsthaft Fehler eingeräumt oder persönlich Verantwortung übernommen. Und das, obwohl frühere hessische Innenminister und ehemalige Verfassungsschutz-Präsidenten Fehler der Behörden einräumten.

So sagte Roland Desch, Präsident des hessischen Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) von 2010 bis 2015, die Behörde hätte den Mord an Walter Lübcke auch dann nicht stoppen können, wenn sie die Akte des Mörders Stephan Ernst nicht aus der Bearbeitung genommen hätte. „Eine Nicht-Sperrung hätte den Mord nicht verhindert“, sagte Desch im Ausschuss. Desch räumte zwar Fehler seiner früheren Behörde ein, führte sie aber auch darauf zurück, dass die Politik sie zuvor kleingespart habe. Die Einschätzung seines Amtsvorgängers Alexander Eisvogel, dass der spätere Mörder Stephan Ernst „ein brandgefährlicher Mann“ sei, habe er überhaupt nicht gekannt.

Hessen: Ein verheerendes Bild vom Verfassungsschutz

Eisvogel, LfV-Präsident von 2006 bis 2010, zeichnete als Zeuge ein verheerendes Bild der Behörde. Die Ausstattung sei „absurd“ gewesen, die Quellenlage schlecht und die Arbeitsweise zu schematisch. Der Verfassungsschutz insgesamt habe bundesweit versagt, etwa im NSU-Komplex. Dennoch fand Eisvogel keine kritischen Worte zu seiner eigenen Rolle und kritisierte dafür, das LfV habe nicht so gearbeitet, „wie ich mir das vorgestellt habe“.

Robert Schäfer, der das Landesamt von 2015 bis 2022 leitete, zählte in seiner Vernehmung umfangreich auf, was er unternommen habe, um die Behörde besser und analytischer auszurichten. Er sei 2019, nach der Festnahme von Stephan Ernst, entsetzt gewesen, dass der Name ihm nichts gesagt habe und es keine laufende Akte gegeben habe, so Schäfer. Zu einer möglichen persönlichen Verantwortung sagte er aber nichts.

Hessen: Ein nicht zu verhindernder Mord

Ebenso traten die ehemaligen hessischen Innenminister als Zeugen auf, die immerhin für das LfV zuständig waren. Der heutige Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) lobte die Behörden, weil sie Ernst schnell als Mörder ermittelt hatten, und erklärte, sie hätten den Mord nicht verhindern können. Innenminister Peter Beuth (CDU) las sein Eingangsstatement nüchtern vom Blatt ab, räumte Fehler beim LfV ein, legte sich aber ebenfalls fest, dass der Mord an Walter Lübcke nicht zu verhindern war.

Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident a.D., zeigte sich erschüttert vom Mord an seinem Freund Lübcke, betonte aber, er sehe nicht, auf welcher Rechtsgrundlage man Stephan Ernst hätte beschatten können. Der Verfassungsschutz sei außerdem zu keinem Zeitpunkt auf dem rechten Auge blind gewesen. (Hanning Voigts)