Hessen: Unzufrieden mit dem Mobilitätsbericht

Von: Jutta Rippegather

Der Umgang mit dem Flughafen ist umstritten. © Julian Stratenschulte/dpa

SPD und Linke vermissen konkrete Empfehlungen der Enquetekommission des Landtags. Die SPD hat einen eigenen Bericht formuliert.

Zweieinhalb Jahre hat sich der Landtag mit Expertinnen und Experten intensiv über die Mobilität der Zukunft in Hessen ausgetauscht. Jetzt liegen die Ergebnisse der Enquetekommission vor. Nach Auffassung der SPD fehlen zielgerichtete Handlungsempfehlungen. Weil die Koalitionspartner von CDU und Grünen sich oft nicht einigen konnten, habe man sich lediglich auf Allgemeines und Unverbindliches verständigt. Seine Fraktion habe deshalb eine Minderheitenvotum eingelegt, sagte Tobias Eckert, verkehrspolitischer Sprecher der SPD am Freitag in Wiesbaden.

Es sei nicht zum partei- und fraktionsübergreifenden Konsens gekommen, das sei bedauerlich. „Denn wenn es uns in Hessen nicht gelingt, die Verkehrsströme von morgen zu organisieren, zu ordnen und zu steuern, dann schaffen wir wirtschaftliche, ökologische und soziale Probleme, statt sie zu lösen.“

Die SPD hatte die Enquetekommission seinerzeit initiiert und mit der FDP eingesetzt. Für Mittwoch steht die Debatte über den Schlussbericht auf der Tagesordnung der Landtagssitzung. Das Minderheitenvotum der SPD umfasst 58 Seiten – geht auch ins Detail, deckt sich teils inhaltlich mit dem Wahlprogramm. Zu finden ist darin etwa eine Haltung zum Flughafen, die in den Beratungen keine Mehrheit unter den Fraktionen fand: Die wirtschaftliche Grundlage des Frankfurter Airports müsse bei dessen Weiterentwicklung erhalten bleiben, heißt es darin. Ohne dass die „Erfordernisse an ein gesundes Leben und Arbeiten“ aus dem Blick gerieten.

Ein in dem Minderheitenvotum konkret benannter Punkt ist die Zuständigkeit für überörtliche Radwege. Nach Auffassung der SPD soll das Land hier künftig Regie führen, damit der jeweilige Zustand der Routen nicht von der Finanzkraft der jeweiligen Kommunen abhängt. Eine Schieneninfrastrukturgesellschaft soll die Reaktivierung von Strecken erleichtern. Bei der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs möchte die SPD den Aspekten Teilhabe und Mobilitätsarmut stärkeres Gewicht verleihen.

Die Grünen warfen der SPD vor, die Enquetekommission für „parteipolitische Zwecke“ zu instrumentalisieren und deren Arbeit zu beschädigen. Sie habe das Wesen dieses Formats bedauerlicherweise völlig missverstanden, sagte Jürgen Frömmrich, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Es gehe darum, Informationen als Grundlage für späteres politisches Handeln zu sammeln. Inhaltlich sei die Mitarbeit aller Fraktionen auf Augenhöhe jederzeit gegeben gewesen.

Die Linke teilt die Kritik der SPD. „Das tatsächliche Ergebnis dieser Arbeit besteht aus 36 Thesen mit Allgemeinplätzen zur Verkehrs- und Mobilitätspolitik“, sagte Axel Gerntke, parlamentarischer Geschäftsführer und verkehrspolitischer Sprecher. „Die Thesen enthalten unterschiedliche Zielvorstellungen in unterschiedlicher Fallhöhe, keine quantifizierbaren Zwischenziele, geschweige denn Maßnahmen, die unmittelbar umgesetzt werden könnten.“