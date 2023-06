Hessen: Universitäten zahlen doppelt so viel für Energie

Von: Hanning Voigts

Die Goethe-Uni muss Energie sparen, will dafür aber keine Gebäude schließen. FOto: Christoph Boeckheler © christoph boeckheler*

Die hessische Landesregierung geht davon aus, dass die Hochschulen in diesem Jahr doppelt so viel für Energie zahlen werden als im Jahr zuvor. Eine Notlage gebe es aber nicht.

Die hessische Landesregierung geht davon aus, dass die Hochschulen des Landes im laufenden Jahr doppelt so viel für Energie ausgeben werden wie 2022. Die Lage unterscheide sich an den einzelnen Universitäten und Fachhochschulen, hessenweit müsse man aber mit einer Verdopplung der Energiekosten rechnen, sagte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Donnerstag im Wissenschaftsausschuss des Landtags. Die Linksfraktion hatte Dorn aktuelle Fragen zur Lage der Hochschulen angesichts der hohen Energiepreise gestellt.

Weil das Land den Hochschulen im Rahmen seines Hilfsprogramms gegen die Energiekrise 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe, von denen bereits 30 Millionen geflossen seien, gebe es bei den Universitäten und Fachhochschulen derzeit trotz der hohen Energiepreise keine finanzielle Notlage, betonte Dorn. Auch die Studierendenwerke hätten fünf Millionen Euro Krisenhilfe erhalten.

Die nächste hessische Landesregierung werde das Thema aber im kommenden Jahr im Auge behalten müssen, zumal nicht absehbar sei, wie die Energiepreise sich ab 2024 weiter entwickeln werden.

Hintergrund der Diskussion im Wissenschaftsausschuss war eine inzwischen öffentlich zurückgenommene Überlegung der Frankfurter Goethe-Universität, in den Semesterferien im August und September Räume teilweise zu schließen, um Energie zu sparen. Der AStA hatte diese Pläne scharf kritisiert und davon gesprochen, das Unipräsidium plane offenbar einen „Lockdown“ zum Energiesparen.

Ministerin Dorn betonte im Ausschuss, aktuell plane keine einzige Hochschule, Gebäude zu schließen, um Energie oder Kosten einzusparen. Grundsätzlich seien solche Schließungen aber nicht völlig unüblich, etwa in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester.

An der Goethe-Uni werde zudem schon länger diskutiert, wie man den Energieverbrauch auch durch effizienteren Betrieb von Gebäuden begrenzen könne, ohne Forschung und Lehre zu beeinträchtigen. Dagegen sei aus Klimaschutzgründen aus ihrer Sicht auch nichts einzuwenden, führte Dorn aus.

Generell verwies die Ministerin darauf, dass Hessen bereits sehr viel Geld aufwende, um die Energieeffizienz der Universitäten zu verbessern. Zusätzlich zu den 200 Millionen Euro, die dafür von 2018 bis 2025 eingeplant seien, habe das Land bereits weitere 100 Millionen ab 2025 zugesagt. Dazu kämen bis 2025 allein 21 Millionen Euro für die Förderung von Solarstrom und energiesparender Technik. Die Hochschulen seien schon seit Jahren dabei, ihren Energieverbrauch zu senken und auf mehr Nachhaltigkeit zu setzen, lobte Dorn. Auch beim Thema Wasserverbrauch seien sie sensibilisiert.