Hessen: Umstrittener Naturschutz

Von: Jutta Rippegather

Das Gesetzvorhaben der Landesregierung stößt bei der Opposition auf Kritik. Es soll Insekten und Vögel besser schützen.

Die Lobby der Landwirtschaft und Waldbesitzenden ist dagegen. Für die Naturschutzverbände ist es überfällig: Hessen nimmt nach mehr als 40 Jahren einen Anlauf für ein neues Naturschutzgesetz. Es sagt Nein zu Schottergärten und Lichtverschmutzung, um das Insektensterben zu stoppen. Zu großen spiegelnden Glasflächen, weil sie für Vögel zur Todesfalle werden. Auf 15 Prozent der Flächen hat die Natur Vorfahrt. Geschützt sind Streuobstwiesen, artenreiches Grünland, Naturwälder, Moore, Auen.

Am Dienstag Abend debattierte der Landtag in zweiter Lesung über das Gesetzesvorhaben, mit dem die Landesregierung eine Erholung bedrohte Arten bewirken will. Zerstörte Lebensräume sollen wiederhergestellt werden. Klimakrise und Schutz der Artenvielfalt dabei stets zusammengedacht. Ein Naturschutzgesetz, das „seinen Namen verdient“, sagte Vanessa Gronemann von den Grünen.

Nach Ansicht von Wiebke Knell von der FDP geht das Gesetzesvorhaben „in die falsche Richtung“. Wieder einmal seien die Leidtragenden vor allem die Land- und Forstwirt:innen und andere, die sich in der Vergangenheit für den Natur- und Artenschutz engagieren.

Der Linken geht der Entwurf nicht weit genug. Das Ziel der Weltnaturschutzkonferenz, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Landesfläche unter Schutz zu stellen, würde mit diesem Gesetz nicht erreicht werden, so Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, umweltpolitische Sprecherin der Fraktion. Außerdem fehle ihr speziell bei den von den Grünen geführten Ministerien der ganzheitliche Ansatz: „Naturschutz kann kein Reparaturbetrieb für eine verfehlte Verkehrs-, Energie- oder Industriepolitik sein.“ Das Vorhaben bereite ihm „ein gewisses Unbehagen“, sagte Gernot Grumbach (SPD) und plädierte für mehr Zeit, um die Betroffenen besser einzubeziehen. Er schlägt ein flächendeckendes Biodiversitätsmonitoring vor und die Begrenzung von Ausgleichmaßnahmen auf einen Radius von maximal 25 Kilometern.