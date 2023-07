Hessen: Suchthilfe befürwortet Drug-Checking

Von: Jutta Rippegather

Die Ecstasy-Pille der Sorte „Blue Punisher“ gilt als lebensgefährlich. © dpa

Das Überprüfen illegaler Drogen kann Leben retten. Die Landesstelle der Beratungsstellen unterstützt solche Angebote.

Die Hessische Landesstelle für Suchtfragen befürwortet das sogenannte Drug-Checking. Für dieses Angebot kostenloser Drogen-Tests hat jetzt die Bundesregierung den Weg freigegeben. Es könne Leben retten: Die Zahl der Todesfälle durch den Konsum illegaler Drogen sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen, teilte der Zusammenschluss der in der Suchthilfe tätigen Verbände und Organisationen am Montag mit. Die aktuell auf dem Schwarzmarkt gehandelten Produkte variierten stark in Qualität und bei den Wirkstoffen. Dadurch komme es unvorhersehbar zu Überdosierung und starken Vergiftungen.

Verunreinigungen

Das sogenannte Drug-Checking ermöglicht, die illegale Substanz auf Verunreinigung überprüfen zu lassen. Die Übermittlung des Ergebnisses der Analyse ist stets mit einem Beratungsgespräch verbunden. Die Landesstelle sieht den Bedarf bei Drogenabhängigkeit wie bei Gelegenheitskonsument:innen, die psychoaktive Substanzen zum Feiern nehmen. „Sie sind sozial und beruflich zumeist gut integriert und für herkömmliche Beratungsangebote schwer erreichbar.“

Insbesondere vor dem Hintergrund einer veränderten Drogenpolitik sollte das Drug-Checking in Hessen als ergänzendes Angebot in der Suchthilfe etabliert werden, fordert Susanne Schmitt, die Geschäftsführerin der Landesstelle in Frankfurt. „Menschen werden auch in Zukunft Drogen konsumieren. Sie sollten dabei unterstützt werden, dies möglichst sicher tun zu können.“