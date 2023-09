Hessen: Stromtrasse aus Niedersachsen ist fast fertig

Von: Hanning Voigts

In Deutschland muss viel mehr Strom von Norden nach Süden transportiert werden (Symbolbild). Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Der dritte Bauabschnitt einer neuen Hochspannungsleitung zwischen Niedersachsen und Hessen ist nach fünf Jahren fertiggestellt worden.

In Hessen ist nach fünf Jahren Bauzeit der dritte von vier Bauabschnitten einer neuen Hochspannungsleitung vom südlichen Niedersachsen nach Mecklar bei Bad Hersfeld fertiggestellt worden. Vom Umspannwerk in Mecklar, das im Landkreis Hersfeld-Rotenburg liegt, wurden auf einer Strecke von 65 Kilometern 179 Strommasten errichtet, wie das hessische Wirtschaftsministerium mitteilte.

Die insgesamt rund 230 Kilometer lange Freileitung Wahle–Mecklar soll Hessen mit dem niedersächsischen Wahle bei Braunschweig verbinden und in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres ans Netz gehen. Sie ist Teil der bundesweiten Anstrengungen, Strom aus Windkraft vom Norden in den Süden Deutschlands zu bringen.

Hessen: Mehr Windstrom soll in den Süden

„Mit dem neuen Leitungsabschnitt ist ein zentraler Baustein der Energiewende in Hessen sichtbare Realität geworden“, sagte Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag laut einer Mitteilung. „Diese Leitung wird dazu beitragen, die strukturellen Netzengpässe in Nord-Süd-Richtung spürbar zu verringern und damit die Kostenvorteile von erneuerbaren gegenüber fossilen Energien wirksam werden zu lassen.“ Bisher müssten Windräder im Norden teils ausgeschaltet werden, weil der Strom nicht dahin fließen könne, wo er gebraucht werde.

Tim Meyerjürgens, Geschäftsführer der Firma Tennet, die die Leitung betreibt, zeigte sich ebenfalls erfreut. „Wir brauchen moderne und leistungsstarke Stromnetze, um den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig mit grünem und kostengünstigem Strom zu versorgen“, sagte Meyerjürgens. Man leiste damit „einen entscheidenden Beitrag für die Energiewende in Hessen und in Deutschland“. (Hanning Voigts)