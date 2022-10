Hessen: Steuergeld versickert im Boden

Von: Jutta Rippegather

Im aktuellen Schwarzbuch finden sich auch elf hessische Fälle. Es geht um Kostenexplosion oder Fehlplanungen.

In der Marburger City versickern in einem einzigen Sommer fast 20 Millionen Liter Trinkwasser im Wert von 35 000 Euro unbemerkt im Boden. Schuld ist eine defekte Installation. Die Stadt Egelsbach baut für 125 000 Euro einen Kreisverkehr, der als Buswendeschleife dienen soll. Als er fertig ist, erweist er sich als zu eng. Und in Schulen des Rheingau-Taunus-Kreises liegen mehr als 300 Laptops ungenutzt herum, weil alle Lehrer:innen inzwischen mit Geräten versorgt sind.

Pixelröhre und So-da-Straße

Der Bund der Steuerzahler hat am Mittwoch in Wiesbaden sein Schwarzbuch 2022/23 mit elf hessischen Fällen vorgestellt. Es ist die 50. Ausgabe der Publikation, die jährlich 100 Beispiele von Steuergeldverschwendung in der gesamten Republik enthüllt. Bei der Auswahl bemüht sich der Verein, möglichst viele Bereiche und Regionen abzudecken. Vertreten sind Kostenexplosionen von Kunstwerken wie der Pixelröhre am Wiesbadener Rheinufer bis hin zur „So-da-Straße“ zu einem Müllkraftwerk in Heringen, die acht Jahre nach der Fertigstellung immer noch nicht freigegeben ist und die Steuerzahler:innen mindestens zwei Millionen Euro kostete.

In der 50. Ausgabe finden sich alte Bekannte wieder – wie die Kostenexplosion bei der Autobahn 44 in Nordhessen, die auch 30 Jahre nach Baubeginn noch nicht die Lücke zwischen Ost und West schließt. „Hauptgründe für die Misere sind die jahrzehntelange Planungs- und Bauzeit, Umplanungen und die mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz des Projekts“, sagte Landesvorsitzender Joachim Papendick am Mittwoch, der sich über solche Missstände immer noch aufregen kann.

Mehr Weitblick hätte er sich auch beim Paul-Arnsberg-Platz im Frankfurter Ostend gewünscht, der es schon ein drittes Mal ins Schwarzbuch geschafft hat. Mit erheblichen Mitteln bemüht sich die Stadt seit Jahren, die Aufenthaltsqualität der erst im Jahr 2005 errichteten Betonwüste nahe der Europäischen Zentralbank zu verbessern. „Angesichts knapper Ressourcen wäre nachhaltiges Handeln von Anfang an wichtig gewesen.“

Mehr Weitblick gewünscht

Der Bund der Steuerzahler versteht sich nicht als notorischer Rechthaber, sondern als Korrektiv. „Wir wollen dazu beitragen, ähnliche Fälle in Zukunft zu vermeiden“, sagte Landesvorsitzender Papendick. Dass dies manchmal schon im Vorfeld gelingen kann, zeige das Beispiel Hanau, wo die Stadt einen Spielwarenladen übernehmen wollte, um die Innenstadt zu stärken. Nach einer Warnung des Steuerzahlerbunds habe die Kommune Abstand von dem Vorhaben genommen, inzwischen habe sich ein neuer Betreiber für das Traditionsgeschäft gefunden. „Das ist die bessere Lösung, als dass die Stadt den Privaten Konkurrenz macht.“ Kommunen müssten andere Ideen gegen das Sterben der Innenstädte entwickeln.Beim Auffinden von Steuerverschwendung ist Papendicks Team bei weitem nicht auf sich alleine gestellt; im Büro trudeln jede Menge Tipps ein. Viele Hinweise kämen von Bürger:innen oder aus der Kommunalpolitik, sagte er. „Eine dreistellige Zahl“ an Fällen gelte es dann pro Jahr zu prüfen. Die Recherche beginne mit der Sichtung öffentlicher Quellen – etwa Pressemitteilungen oder Informationen der jeweiligen Stadt oder des Landkreises. Bei einem Verdachtsfall werden die Verantwortlichen um eine Stellungnahme gebeten. Papendick ist sicher, dass die Arbeit nicht ausgehen wird. „Ich gehe davon aus, dass wir das Schwarzbuch auch noch in 50 Jahren auflegen.“

An den Knackpunkten nämlich habe sich seit einem halben Jahrhundert so gut wie nichts geändert: Hauptprobleme seien Kostenexplosionen, Nachlässigkeiten, Fehlplanungen oder Prestigeprojekte mit hohen Folgekosten, die aufgrund von Mischfinanzierungen von Bund und Land für die betroffene Kommune eine Nummer zu groß geraten sind.

Nicht immer ist die Arbeit des Vereins mit Erfolg gekrönt. Doch Jahre später zeigt sich oft, dass er mit seiner Einschätzung richtig lag. Das belegt der „Dauerbrenner“, der Flughafen Kassel-Calden. Schon 1999 habe er den Ausbau des Regionalflughafens kritisch hinterfragt, sagte Papendick. „Unsere Bedenken haben wir damals nicht widerlegt gesehen.“ Nichtsdestotrotz hat das Land Hessen den Regionalflughafen bekanntlich zu einem Airport ertüchtigt, weil er der Region zu wirtschaftlichem Aufschwung verhelfen soll. Die Rechnung begleichen die Steuerzahler:innen. Seit seiner Eröffnung fährt Kassel-Calden jährlich Millionendefizite ein.