Hessen: Starke Belastung durch Ultrafeinstaub

Von: Jutta Rippegather

Der Abwind vom Flughafen Frankfurt trägt maßgeblich zu hohen Konzentrationen bei. Das ergeben aktuelle Messergebnisse.

Die Konzentration an ultrafeinen Partikeln ist in Flörsheim überwiegend hoch. Bedeutende Quelle ist der Frankfurter Flughafen, es gibt aber auch andere. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Kurzbericht zu den Messergebnissen des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) hervor. Primär entscheidend für die Belastung ist demnach nicht, ob ein Standort direkt überflogen wird. Relevanter ist, ob sich der Standort aufgrund der vorherrschenden Windrichtung im Abwind des Flughafens oder der niedrigen Anfluglinien befindet. Vorab hatten Messungen an anderen Standorten im Rhein-Main-Gebiet bereits gezeigt, dass die Luftqualität in der Region hinsichtlich der Belastung mit ultrafeinen Partikeln stark vom Flughafenbetrieb bestimmt wird.

Insgesamt ergab sich für das vorige Jahr in Flörsheim ein Mittelwert von rund 11 000 Partikeln pro Kubikzentimeter – laut Luftgüteleitlinien der Weltgesundheitsorganisation eine Belastung, die überwiegend hoch einzuschätzen ist. Ursächlich ist laut HLNUG das Zusammenspiel aus hohen Hintergrundkonzentrationen plus den zusätzlichen Beiträgen aus dem Flugbetrieb.

Die Partikel des Ultrafeinstaubs (UFP) haben einen Durchmesser kleiner als 100 Nanometer. Anders als größere Feinstaubpartikel können sie tief in die Lunge eindringen und in den Blutkreislauf gelangen. Das macht sie so gefährlich.

Das HLNUG misst seit 2015 die UFP-Konzentrationen an Standorten rund um den Flughafen und ermittelt zudem die Belastung der Region Rhein-Main durch ultrafeine Partikel von Flughafen und anderen Quellen. Die gesundheitsschädliche Wirkung soll untersucht, die Ergebnisse veröffentlicht werden.

ultrafeinstaub-studie.de hlnug.de/messwerte