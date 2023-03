Hessen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Abgeordneten

Von: Hanning Voigts

Gegen einen Politiker aus dem hessischen Landtag wird ermittelt. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Ein Abgeordneter des hessischen Landtages soll seinen Parkausweis kopiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Urkundenfälschung gegen den Politiker.

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt wegen eines mutmaßlich gefälschten Parkausweises gegen einen Abgeordneten des hessischen Landtages. Das hat Andreas Winckelmann, Pressesprecher der Anklagebehörde, der Frankfurter Rundschau am Mittwoch auf Anfrage bestätigt. Bei den Ermittlungen gehe es um den Verdacht der Urkundenfälschung, sagte Winckelmann. Weitere Details könne man derzeit noch nicht nennen, die Ermittlungen dauerten an.

Über die Ermittlungen hatte zuerst die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) berichtet. Dem Blatt zufolge soll ein Politiker aus den Reihen der Opposition seinen Parkausweis für das Parkhaus des hessischen Landesparlaments kopiert, die Kopie eingeschweißt und sie dann seiner Ehefrau überlassen haben, so dass diese auf den Stellplätzen im Landtag habe parken können. Da es auf dem Gelände des Parlaments nur wenige Parkplätze gibt, haben Abgeordnete und Mitarbeiter:innen des Landtages spezielle Parkausweise, die bei der Einfahrt vorgezeigt werden müssen.

Hessen: Der betroffene Politiker wusste noch nichts von den Vorwürfen

Der betreffende Politiker sagte der FR am Mittwoch auf Anfrage, er habe erst durch die Presseanfrage der FAZ davon erfahren, dass es gegen ihn ein Ermittlungsverfahren geben solle. Er werde jetzt zunächst bei der Staatsanwaltschaft anfragen, ob das zutreffe, „und falls es so ist, über meinen Anwalt Akteneinsicht nehmen“. Darüber hinaus könne er zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu der Angelegenheit sagen, so der Abgeordnete.

Ein Ermittlungsverfahren kommt politisch in jedem Fall zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Am 8. Oktober wird der hessische Landtag neu gewählt. (Hanning Voigts)