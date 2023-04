Hessen spielt Lotto wie noch nie

Von: Peter Hanack

Vom Millionengewinn träumen wohl alle – doch nur die wenigsten werden beim Lotto-Spielen tatsächlich reich. © obs

Die hessische Lotto-Gesellschaft meldet für 2022 trotz aller Krisen einen Rekordumsatz. Der Eurojackpot treibt die Spieleinsätze in die Höhe. Nur die Rubbel-Lose schwächeln etwas.

Trotz Krisen wie Corona, Krieg und Inflation: Die Menschen in Hessen haben 2022 so viel Geld verspielt wie in noch keinem Jahr zuvor. Die Lotto Hessen GmbH mit Sitz in Wiesbaden hat am Dienstag einen Rekordumsatz in Höhe von 745 Millionen Euro vermeldet, ausgezahlt als Gewinne wurden davon lediglich 410 Millionen.

Größter Umsatzbringer ist nach wie vor das Lotto 6 aus 49. Es macht über 40 Prozent der Wetteinsätze aus, also rund 322 Millionen Euro. Das sind gut zwei Prozent weniger als 2021. Dieses Minus wird allerdings mehr als ausgeglichen durch die Umsatzsteigerung beim Eurojackpot. Der kann seit Frühjahr 2022 nicht nur freitags, sondern auch dienstags getippt werden. Die Wetteinsätze dort explodierten förmlich um fast ein Drittel auf knapp 181 Millionen Euro.

„Wir ermöglichen nach wie vor Träume“, erklärte Lotto-Geschäftsführer Martin Blach den Umsatzrekord trotz der hohen Kosten, die auch die Hessen und Hessinnen etwa bei den Energie- und Lebensmittelpreisen belasten. Wenn die Menschen „die Jackpötte sehen, wird die Stromrechnung egal“, so Blach.

Gleichzeitig sei aber bei den Rubbellosen eine gewisse Kaufzurückhaltung zu sehen. „Das ist das klassische Laufkundschaftgeschäft an der Tankstelle oder im Getränkemarkt“, erläuterte Blach. Da sei schon zu merken, dass das Geld „nicht mehr so locker“ sitze. Gekauft wurden 2022 aber immerhin Rubbellose im Wert von knapp 82 Millionen Euro. 2021 waren es noch gut 92 Millionen Euro gewesen.

Die Gesellschaft Die Lotto Hessen GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft des Landes Hessen. Sie hat ihren Sitz in Wiesbaden. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahr 1949. In der Zentrale in Wiesbaden sind rund 200 Mitarbeitende beschäftigt. Als Sponsorin tritt Lotto Hessen unter anderem bei Eintracht Frankfurt und dem Rheingau-Musik-Festival auf. Mehr unter Lotto-Hessen.de pgh

410 der insgesamt 745 Millionen Euro wurden an die Gewinner und Gewinnerinnen ausgeschüttet. 13 davon wurden so zu Millionären. Der höchste Einzelgewinn: 45 Millionen Euro. Er ging ins Rhein-Main-Gebiet. Und Gewinne in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro wurden nicht abgeholt, der höchste betrug 35 000 Euro.

147 Millionen Euro aus den Einnahmen werden für gemeinnützige Zwecke eingesetzt. So erhält der Landessportbund gut 24 Millionen Euro, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege 6,4 Millionen Euro, der Hessische Jugendring 2,6 Millionen Euro und das Landesamt für Denkmalschutz 4,5 Millionen Euro. Der größte Teil, knapp 94 Millionen Euro, gehen an das Land, das dieses Geld zweckgebunden für Sport, Kultur, Denkmalpflege, Soziales und Umwelt ausgeben muss.

Blach, der im vergangenen Jahr vom Kloster Eberbach in die Geschäftsführung von Lotto Hessen wechselte, kündigte eine Ausweitung des Glücksspielgeschäfts an. „Wir zielen auf die eine Milliarde“ sagte er. Unter anderem ist geplant, ein Onlinecasino mit virtuellen Spielautomaten anzubieten. Dafür steht allerdings noch die Genehmigung aus. Und auch bei den Rubbellosen tut sich etwas. Nachdem zuletzt Lose im Wert bis zu 20 Euro zu haben waren, werde aktuell an einem 50-Euro-Los gearbeitet, wie Ko-Geschäftsführer Alexander Sausmikat sagte.