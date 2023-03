Hessen: SPD will Infrastruktur auf dem Land verbessern

Von: Hanning Voigts

Idyllisch ist es auf dem Land fast überall in Hessen. Aber gibt es auch gute Infrastruktur? Foto: Michael Schick © Michael Schick

Die SPD im hessischen Landtag will den ländlichen Raum in Hessen stärken. In einem neuen Strategiepapier fordert die Fraktion unter anderem mehr öffentlichen Nahverkehr und schnelles Internet.

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Ladestationen für Elektroautos, schnelles Internet und mehr Förderung für die Gesundheitsversorgung: Die hessische SPD will den ländlichen Raum in Hessen stärken und mehr für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land tun. „Die Bedeutung des ländlichen Raums für Hessen wird bedauerlicherweise immer noch und immer wieder unterschätzt“, sagte Günter Rudolph, Fraktionsvorsitzender der SPD, bei der Vorstellung des Strategiepapiers „So geht ein starker ländlicher Raum“ am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden.

Rund die Hälfte der hessischen Bevölkerung wohne auf dem Land, rechnete Rudolph vor. Sie müssten bei politischen Entscheidungen viel stärker mitgedacht werden.

Hessen: Ein ganzes Bündel von Maßnahmen für bessere Lebensbedingungen

In dem Papier schlägt die SPD ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor, um ländliche Regionen als Wohn- und Arbeitsort attraktiver zu machen. So soll das Angebot an öffentlichem Nahverkehr und Radschnellwegen ausgebaut und zudem mit Sammelruftaxis ergänzt werden, die Versorgung mit Kitas, schnellem Internet, Hebammen und Pflegeeinrichtungen soll verbessert werden. Die Sozialdemokrat:innen fordern außerdem mehr Förderung für die Sanierung alter Ortskerne, einen Ausbau der erneuerbaren Energien auf dem Land, mehr Förderung für nachhaltigen Ackerbau und die Verlegung eines hessischen Ministeriums nach Kassel.

Es gebe derzeit wegen hoher Mietkosten in den Städten wieder einen Trend, aufs Land zu ziehen, sagte Knut John, Sprecher der SPD-Fraktion für den ländlichen Raum. „Das passiert aber nur dort, wo der ländliche Raum mit Straßen, Schienen und schnellem Internet angebunden ist.“ Diese Infrastruktur müsse ausgebaut werden. (Hanning Voigts)