Parkausweis für Ehefrau kopiert? SPD-Politiker legt Vorsitz im Hanau-Ausschuss nieder

Von: Hanning Voigts

Marius Weiß steht unter Verdacht, einen Parkausweis für den hessischen Landtag gefälscht zu haben. © Michael Schick

Der hessische SPD-Abgeordnete Marius Weiß soll seinen Parkausweis kopiert haben. Jetzt gesteht der Politiker, einen „Fehler“ gemacht zu haben - und legt den Vorsitz des Hanau-Ausschusses nieder.

Wiesbaden - Im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen wegen Urkundenfälschung hat der hessische SPD-Landtagsabgeordnete Marius Weiß erstmals Fehlverhalten eingeräumt. „Als Mensch habe ich einen Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue“, teilte Weiß am Dienstag mit. „Dieser Fehler tut mir unendlich leid, denn schlimmer als der rechtliche Vorwurf ist, dass ich Vertrauen von Menschen enttäuscht habe, innerhalb und außerhalb meiner Partei.“ Als Konsequenz werde er die Leitung des Untersuchungsausschusses des Landtages zum rassistischen Anschlag in Hanau niederlegen, obwohl ihm dieser Schritt „unglaublich schwer“ falle.

Abgeordnete stünden „zu Recht im öffentlichen Interesse und im medialen Fokus“, formulierte Weiß, der stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender ist und zudem den Untersuchungsausschuss zum rassistischen Terroranschlag von Hanau leitet. Von Parlamentarier:innen werde „das Beste erwartet“. Diesem Anspruch sei er „nicht gerecht geworden“. Deshalb könne er den Vorsitz des Hanau-Ausschusses, bei dem es vor allem um eine andere politische Fehlerkultur gehe, auch nicht mehr glaubwürdig ausüben. Zugleich bitte er die Bürger:innen und seine Partei um die Chance, „verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen“. Zu konkreten Vorwürfen sagte der Jurist Weiß zunächst nichts.

Hessen: Weiß soll seiner Frau Vorteile verschafft haben

Ende März hatte die „Frankfurter Allgemein Zeitung“ berichtet, dass gegen Weiß und eine weitere Person ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung läuft. Hintergrund des Verfahrens ist demnach der Vorwurf, dass Weiß seinen Parkausweis für die Tiefgarage des hessischen Landtages kopiert haben soll. Abgeordnete des Landtages haben einen speziellen violetten Ausweis, mit dem sie jederzeit im Landtag parken können. Andere Menschen, die im Landtag arbeiten, dürfen zwar mit ihrem Ausweis auch dort parken, aber nicht an Sitzungstagen, wenn im Parlament besonders viel Betrieb ist. An diesen Tagen können andere Beschäftigte ihr Auto in einem nah gelegenen Parkhaus abstellen und müssen von dort etwa zehn Minuten zu Fuß zum Landtag laufen.

Als Mensch habe ich einen Fehler gemacht, den ich zutiefst bedauere.

Weiß soll die Farbkopie seines Parkausweises seiner Frau überlassen haben, damit diese jederzeit in der Garage des Landtags parken konnte. Sie arbeitet dort für die SPD-Fraktion. Zu den Vorwürfen hatte Weiß bisher inhaltlich nicht Stellung genommen, sondern lediglich mitgeteilt, dass er den Vorstand der Fraktion umfassend über die strafrechtlichen Ermittlungen informiert habe. Der ganze Fall war auch bereits Thema in Fraktionssitzungen der Sozialdemokrat:innen. Nach FR-Informationen ist Weiß dort unter Druck geraten. Vier Monate vor der Landtagswahl am 8. Oktober sind strafrechtliche Ermittlungen gegen einen wichtigen Abgeordneten politisch heikel.

Kein Kommentar von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden

Wie Weiß weiter mitteilte, habe er der ermittelnden Staatsanwaltschaft Wiesbaden die Bereitschaft signalisiert, zu einer „einvernehmlichen Verfahrensbeendigung“ bereit zu sein. Er hoffe, das Verfahren dadurch zeitnah und ohne öffentliche Hauptverhandlung abschließen zu können. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte der Frankfurter Rundschau dazu am Dienstag auf Nachfrage lediglich mit, dass die Ermittlungen in der Sache noch nicht abgeschlossen seien.

In knapp zwei Wochen will die hessische SPD auf einem Landesparteitag in Hanau ihre Wahlliste für die Landtagswahl aufstellen. Es ist denkbar, dass sich Weiß‘ Chancen auf einen guten Listenplatz durch den aktuellen Wirbel verschlechtern. (Hanning Voigts)

