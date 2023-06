Hessen: SPD Parteitag soll Faeser küren

Von: Jutta Rippegather

Die Wahl der Landesliste und Debatte über den Leitantrag steht auf dem Programm. Der beschäftigt sich mit der Arbeitswelt.

Der Wahlkampfslogan ist mehrdeutig: „Die besten Kräfte für Hessen“ heißt er. Er meint Nancy Faeser, die derzeit in Berlin das Innenministerium leitet, den Mangel an Arbeits- und Fachkräften, in dem die SPD eine „Gefahr für den Wohlstand des Landes“ sieht. Und natürlich die Genossinnen und Genossen selbst, die nach der Landtagswahl am 8. Oktober die Regierung in Wiesbaden übernehmen wollen. Nach knapp 25 Jahren CDU an der Regierungsspitze will die SPD ihre einstige Hochburg Hessen zurückerobern. Angeführt von Faeser, die beim Landesparteitag am Samstag, 17. Juni, in Hanau offiziell zur Kandidatin für das Ministerpräsidentinnenamt gekürt werden soll. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt.

„Neue junge Gesichter“ verspricht Generalsekretär Christoph Degen. Bei der Listenaufstellung gilt die Quote. Nach Faeser folgt Günter Rudolph, der Fraktionschef im hessischen Landtag. Auch Marius Weiß ist von seinem Unterbezirk nominiert - der Landtagsabgeordnete, der unter dem Verdacht steht, den Ausweis für den Parkplatz im Landtag gefälscht zu haben.

Thema Arbeitswelt

Der Leitantrag widmet sich dem klassischen SPD-Thema Arbeitswelt. Es geht um bessere Angebote bei der Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen, um gut ausgebildeten Menschen den Rücken für berufliche Tätigkeiten freizuhalten. Es geht darum, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz des Bundes mit Leben zu füllen. Und um ein Schulsystem, das alle Talente erkennt und fördert.

Die Programmdebatte stehe inhaltlich im Mittelpunkt des Parteitags, sagt Degen. Doch die größte Aufmerksamkeit werde wohl der Landesliste zur Wahl gelten. „Wir ziehen mit unserer absoluten Nummer eins in den Wahlkampf - mit Nancy Faeser.“ Die SPD wolle die nächste Landesregierung anführen. Mit einer „großartigen Ministerpräsidentin“.