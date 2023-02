Hessen: SPD holt laut Umfrage auf

Von: Hanning Voigts

Wer im Landtag die stärkste Fraktion stellt, entscheiden die hessischen Wählerinnen und Wähler am 8. Oktober. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Eine aktuelle Umfrage zur hessischen Landtagswahl sieht die CDU als Siegerin, aber die SPD holt deutlich auf. Die Spitzenkandidatur von Nancy Faeser sieht eine Mehrheit positiv.

Acht Monate vor der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober holt die SPD in der Gunst der Wähler:innen offenbar auf. In einer aktuellen Umfrage des Berliner Instituts Wahlkreisprognose führt die CDU zwar mit 26 Prozent der Stimmen, die SPD folgt ihr aber mit 25 Prozent dicht auf den Fersen. Die Grünen kommen in der Umfrage auf 20 Prozent der Stimmen, die AfD auf 12 Prozent, die FDP auf 7,5 und die Linkspartei auf 1,5 Prozent. Für die Umfrage waren über das Wochenende 1521 Wahlberechtigte online befragt worden.

In derselben Umfrage wünschten sich 35 Prozent der Befragten eine neue Landesregierung unter Führung der CDU, 33 Prozent wollten eine von der SPD angeführte und 16 Prozent eine Landesregierung, bei der die Grünen den Ton angeben. Für den Fall, dass der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin direkt gewählt werden könnte, sprachen sich 32 Prozent für Regierungschef Boris Rhein (CDU) aus, 27 Prozent für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und 20 Prozent für Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne).

Hessen: Diskussionen um Faesers Festhalten am Amt der Bundesinnenministerin

Dass Faeser die SPD als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führen wird, bewerteten 37 Prozent der Teilnehmer:innen eher positiv und 33 Prozent eher negativ, 30 Prozent zeigten sich unentschieden. Mit 38 Prozent äußerte eine Mehrheit die Einschätzung, Faeser könne ihre Kandidatur mit ihrem aktuellen Amt vereinen, 31 Prozent glaubten das nicht.

Die SPD hatte Faeser bei ihrem traditionellen „Hessengipfel“ im nordosthessischen Friedewald am vergangenen Freitag offiziell zur Spitzenkandidatin gekürt. Für Diskussionen sorgte, dass Faeser ihr Amt als Bundesinnenministerin behalten und nur im Fall eines Wahlsiegs nach Wiesbaden wechseln will.

Hessen: Die CDU liegt vorne bei der Frage, wer die wichtigsten Probleme lösen kann

Wie das Institut Wahlkreisprognose weiter mitteilte, waren in der aktuellen Umfrage 33 Prozent der Befragten der Meinung, die CDU könne die aktuellen Probleme in Hessen am besten lösen, von der SPD glaubten das 27 und von den Grünen 12 Prozent.

Die höchsten Kompetenzen wurden mit 25 Prozent der SPD zugesprochen, gefolgt von der CDU mit 22 und den Grünen mit 18 Prozent. Die beliebteste Koalition war Rot-Grün (19 Prozent) vor Schwarz-Grün (18 Prozent) und Schwarz-Rot (13 Prozent). (Hanning Voigts)