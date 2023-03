Deutschlandticker in Hessen: Vorverkauf beginnt, doch das Sozialticket startet später

Von: Jutta Rippegather

Die Tram ist wichtiges Mittel auf dem Weg zur Verkehrswende. Sie regelmäßig zu nutzen kostet bald weniger. © Michael Schick

Der Vorverkauf für die 49-Euro-Monatskarte beginnt nächste Woche. Für Studierende gibt es ein Upgrade und die anderen Flatrates bleiben. Hier weitere Details.

Hessen hat sich mit den Verkehrsverbünden auf die Modalitäten des Sozialtickets geeinigt. Die günstigere Alternative zum Deutschlandticket wird jetzt doch im Nahverkehr der gesamten Republik gültig sein. Das 31-Euro-Monatsticket für Geringverdienende sei bundesweit einmalig, das Land stelle pro Jahr 15 Millionen Euro dafür bereit, sagte Franziska Richter, die Sprecherin des Verkehrsministeriums, am Montag der Frankfurter Rundschau. Am Freitag soll das Deutschlandticket die letzte Hürde im Bundesrat nehmen. Die Verkehrsverbünde arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung. Es gibt neue Details.

Wann geht es los?

Auftakt des bundesweit gültigen Deutschlandtickets für monatlich 49 Euro ist der 1. Mai. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 3. April. Der Hessenpass mobil für Geringverdienende für 31 Euro folgt zum 1. August. Eine gleichzeitige Einführung würde die Kapazitäten der Verkaufsstellen überlasten,sagt Minister Tarek Al-Wazir (Grüne).

Ich habe ein Abonnement beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und möchte auf das Deutschlandticket umsteigen. Wie geht das?

Laut RMV nehmen die Verkehrsunternehmen mit ihren Abonnent:innen Kontakt auf und fragen, was sie bevorzugen. Der Wechsel ist auch später möglich. Die monatliche Zahlung ebenfalls.

Wie lange bindet ein Abo?

Eine Kündigung ist immer zum Ende eines Monats möglich. Die Kündigung muss spätestens zum 10. des Monats erfolgen. Bedingung für den Vertragsabschluss ist eine Bonitätsprüfung. Das sei bei Aboverträgen nicht ungewöhnlich, sagt RMV-Sprecherin Vanessa Rehermann. Und: „Die Sicherung der Einnahmen ist unter anderem eine Frage der Fairness im Interesse der Gemeinschaft der Fahrgäste.“

Geht es noch günstiger?

Wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 25 Prozent der Kosten für das Deutschlandticket übernehmen, erhalten die Beschäftigten zusätzlich einen Rabatt von fünf Prozent.

Wo ist das Deutschlandticket als Chipkarte erhältlich?

Per Bestellschein bei den bekannten Vertriebsstellen oder online im RMV-Ticket-Shop. Wegen des höheren Verwaltungsaufwands muss die Bestellung im Ticketshop bis spätestens zum 20. des Vormonats erfolgen, die Bestellung in der Vertriebsstelle bis zum 10. des Vormonats.

Was ist der Vorteil des Handytickets über die App RMVgo?

Es ist sofort verfügbar, kann auch für einen bereits laufenden Monat gekauft werden.

Wie sind die Mitnahmeregeln?

Die sind noch bundesweit unterschiedlich. Im RMV bleiben Rad und Hund kostenlos.

Wer kann für 31 Euro mit dem Hessenpass mobil fahren?

Bezieher:innen von Bürgergeld, Sozialgeld oder Wohngeld in Hessen erhalten jeweils ein Schreiben, mit dem sie ihre Berechtigung nachweisen können.

Was ist mit bereits bestehenden Flatrate-Angeboten?

Studierende können ein Upgrade kaufen, um den monatlichen Beitrag zum Semesterticket auf den Preis eines Deutschlandtickets anrechnen zu lassen. Die hessenweit gültigen Schüler- und Seniorentickets für 365 Euro im Jahr bleiben erhalten.

Wo gibt es mehr Infos?

Unter www.rmv.de