Hessen: Solidarität mit den Einsatzkräften

Von: Jutta Rippegather

Die Kommunen unterstützten Resolution des Landesfeuerwehrverbands. Jedes dritte Mitglied erlebt im Einsatz Gewalt.

Jedes dritte Feuerwehrmitglied hat während der Dienstausübung Gewalt erlebt und ertragen müssen. Darauf wiesen jetzt die drei kommunalen Spitzenverbände in Hessen hin und schlossen sich einer Resolution des Landesfeuerwehrverbands an. Die Helferinnen und Helfer verdienten „höchste Wertschätzung durch unsere Zivilgesellschaft“. Behinderung, Beleidigung und Gewaltanwendung in jeder Form gegenüber Feuerwehrangehörigen, Polizei und Rettungskräften seien nicht hinnehmbar, heißt es in dem Aufruf.

In einem Brief an den Präsidenten des Landesfeuerwehrverbands, Norbert Fischer, unterstrichen die Spitzenverbände die „große Bedeutung für das Gemeinwohl“. Feuerwehrangehörige setzten nicht selten ihr Leben aufs Spiel, um Menschen zu helfen. „Sie verdienen höchsten Respekt und die höchste Wertschätzung durch unsere Zivilgesellschaft.“

Seit der Änderung des Strafgesetzbuchs im Jahr 2017 seien sie und Rettungspersonal in Bezug auf die Strafbarkeit von Gewaltdelikten während des Einsatzes zwar der Polizei gleichgestellt. „Die hessische Feuerwehr sieht dies allein als nicht ausreichend an, weil die Justiz den gegebenen Strafrahmen nicht ausschöpft.“ Die Strafverfolgungsbehörden müssten deutlich machen, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte nicht geduldet wird.

Neben dem strafrechtlichen Aspekt handele es sich auch um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Sozialwissenschaften stellten seit Jahren eine „Verrohung“ der Bevölkerung fest – befördert durch die Auflösung sozialer Bindungen, etwa durch die fortschreitende Individualisierung und Digitalisierung. „Das betrifft die Städte genauso wie die Orte auf dem Land“, heißt es in dem Brief der Spitzenverbände. „Respekt vor Einsatzkräften oder die Solidarität mit Betroffenen von Katastrophen und Gewalt sind keine Selbstverständlichkeiten mehr.“

Für diese Werte würden die hessische Feuerwehr und die Kommunen immer wieder sensibilisieren. „Hier muss es zu einem echten Kulturwandel kommen. Wir brauchen in diesen Fällen eine klare Haltung aller Bürgerinnen und Bürger.“