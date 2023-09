Hessen: So viele Erstklässler wie noch nie

60 900 Kinder werden in diesem Jahr in Hessen neu eingeschult. Foto: Andreas Arnold

Von Hanning Voigts

Zum Start des neuen Schuljahres steigt die Zahl der Schulkinder in Hessen auf 798 000. Die Landesregierung sieht ich gut vorbereitet.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hessen ist zum Schuljahr 2023 / 2024 erneut gestiegen. Ab kommender Woche werden 798 000 Kinder und Jugendliche eine hessische Schule besuchen, das sind rund 16 000 mehr als vor einem Jahr. Allein 60 900 Erstklässlerinnen und Erstklässler werden von Montag an eingeschult, das sind 3700 mehr als im vergangenen Jahr.

Die steigende Zahl der Schüler:innen habe mit den geburtenstarken Jahrgängen 2014 bis 2016 zu tun, aber auch mit der weiterhin hohen Zuwanderung nach Hessen, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden. Im nun beginnenden Schuljahr würden allein 30 000 zugewanderte Schülerinnen und Schüler eine Integrationsklasse zur Sprachförderung besuchen, unter ihnen rund 13 500 Schulkinder aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg auf ihr Land geflohen sind.

Hessen: Ein Bildungssystem im Krisenmodus

Mit dem Krieg gegen die Ukraine befinde sich das hessische Schulsystem nach der Corona-Pandemie und dem starken Zuzug geflüchteter Menschen seit 2015 erneut „im Krisenmodus“, sagte Lorz. Trotz dieses neuen „externen Schocks“ sei das hessische Bildungssystem bestens für das neue Schuljahr gerüstet.

Lorz verwies darauf, dass es in Hessen ab sofort 58 960 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer gebe, das sind 3280 mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie. Seit dem Jahr 2016 sei die Zahl der Lehrkräfte kontinuierlich angestiegen, eine in Hessen einmalige Entwicklung, sagte Lorz, der das Ministerium seit 2014 leitet.

Hessen: Viele Stellen sind unbesetzt

Der Minister räumte ein, er wisse nicht genau, wie viele der neuen Stellen tatsächlich besetzt seien. Zu Schuljahresbeginn gebe es regelmäßig viele Krankheitsfälle oder Schwangerschaftsmeldungen, sodass man meist erst im November eine Übersicht über die Soll- und die Ist-Zahl der Lehrkräfte habe. Der Unterricht sei in jedem Fall sichergestellt, dafür würden nur rund 40 000 Lehrkräfte benötigt. Personalmangel gebe es vor allem in der Sprachförderung,

Die Integration zugewanderter Schüler:innen und die Pflichtkurse für Vorschulkinder, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, stellten die Schulen weiter vor Herausforderungen, sagte Lorz. Auch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026 sei anspruchsvoll, zumal es keine arbeitslosen Lehrer:innen gebe. Man stelle „seit Jahren alle Lehrkräfte ein, die wir am Markt haben.“ Die Ausweitung der Studienplätze wirke erst mittelfristig.

Hessen: Scharfe Kritik von der SPD

Aus der Opposition kam derweil deutliche Kritik. Minister Lorz betreibe „Lobhudelei“ und ignoriere „die Realität an unseren Schulen“, sagte Christoph Degen, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, in Wiesbaden. Rund 1000 Lehrkräftestellen seien derzeit nicht besetzt, zudem gebe es Tausende Vertretungskräfte, die mit befristeten Verträgen arbeiteten, kritisierte Degen.

Grundschullehrkräfte müssten außerdem früher als geplant alle nach A13 besoldet werden, und es brauche eine Digitalisierungsoffensive an den Schulen. Er glaube auch nicht, dass Hessen den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bis 2026 schaffen werde, sagte Degen. (Hanning Voigts)