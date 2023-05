Hessen: Sexualisierte Gewalt im Fokus der Polizei

Von: Jutta Rippegather

Ein Ermittler der Besonderen Aufbauorganisation BAO Fokus (Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern) sitzt im Landeskriminalamt Hessen vor einem Monitor, auf dem ein visualisiertes Datenvolumen zu sehen ist. © Arne Dedert/dpa

Eneut gab es eine Razzia gegen 78 Beschuldigte in Hessen. Die Minister der Union fordern Vorratspeicherung.

Der Vorwürfe lauten auf sexuellen Missbrauch von Kindern oder Erwerb, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie: 78 Beschuldigte sind das Ergebnis einer Razzia in der vorigen Woche in Hessen, darunter vier Frauen. Der jüngste ist 14, der älteste 77 Jahre. Nach jetzigem Stand handelten die 78 Personen unabhängig voneinander.

75 Wohnungen durchsucht

316 Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten insgesamt 75 Wohnungen in ganz Hessen. Sie stellten 2241 Datenträger sicher – darunter 75 Smartphones, 60 Computer und 64 USB-Sticks. Diese werden nun ausgewertet, um den jeweiligen Vorwurf zu erhärten oder zu entkräften, teilen Innenminister Peter Beuth und Justizminister Roman Poseck (CDU) mit. Sie erneuern ihre Forderung an die Bundesregierung, den Behörden im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie den Zugriff auf IP-Adressen zu ermöglichen.

Die Minister weisen aus diesem Anlass auf die hohe Relevanz hin, die Hessen dem Kampf gegen diese Delikte einräumt. Und sie ziehen eine Bilanz der Arbeit der im Oktober 2020 eigens eingerichteten „Bao Fokus“ (Besondere Aufbauorganisation für fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern).

Hotline Immer häufiger und meist unbedarft verbreiten Kinder, Jugendliche oder Heranwachsenden über soziale Netzwerke sowie Messenger-Dienste einschlägige Bilder oder Videos. Hilfesuchende Eltern , Lehrkräfte oder junge Menschen können sich den Präventionsexperten der hessischen Polizei wenden: die Nummer der Hotline: 0800 / 55 222 00. jur

63 Haftbefehle vollstreckt

Sie zählt inzwischen mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kooperiert eng mit den hessischen Staatsanwaltschaften sowie der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft. 63 Haftbefehle seien seither vollstreckt, mehr als 1800 Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt und mehr als 66 800 Datenträger sichergestellt worden. Angesiedelt ist die Bao Fokus beim Landeskriminalamt. In jedem der sieben hessischen Polizeipräsidien gibt es einen Regionalabschnitt. Nahezu alle Fälle basierten auf digitalen Spuren, betonen die Minister in ihrer Mitteilung. Meist sei ein online gestelltes Bild oder Video der erste Anhaltspunkt. Viele Fälle würden durch Meldungen der US-amerikanischen gemeinnützigen Organisation „National Center for Missing and Exploited Children“ bekannt. Als größter Hinderungsgrund für weitere Ermittlungserfolge stelle sich aus Sicht der Ermittler:innen die mangelnde Speicherdauer von IP-Adressen dar.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Bundesverfassungsgericht drei Verfassungsbeschwerden gegen diese sogenannte anlasslose Vorratsdatenspeicherung abgewiesen. Demnach dürfen die Kommunikationsdaten von Bürgerinnen und Bürgern nicht ohne konkreten Anlass gespeichert werden.