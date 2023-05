Hessen: Schwarz-Grün setzt Bericht im Lübcke-Ausschuss durch

Von: Hanning Voigts

Teilen

Walter Lübcke war vor seinem Haus in Wolfhagen-Istha ermordet worden. Foto: dpa © Swen Pförtner/dpa

Der Untersuchungsausschuss zum Mordfall Walter Lübcke hat seinen Abschlussbericht beschlossen. Die Opposition ist unzufrieden, denn der Bericht stammt nicht vom offiziellen Berichterstatter.

Mit der Stimmenmehrheit von CDU und Grünen hat der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke seinen Abschlussbericht beschlossen. Der Streit, der zuletzt zwischen den Regierungsfraktionen CDU und Grünen und der oppositionellen SPD entbrannt war, ist am Dienstag eskaliert: Der nun beschlossene Bericht stammt nicht aus der Feder des offiziellen Berichterstatters Gerald Kummer (SPD), sondern vom christdemokratischen Politiker Holger Bellino.

Der Ausschuss, der seine Arbeit vor drei Jahren aufgenommen hatte und Fehler hessischer Behörden im Vorfeld des Mordes aufklären soll, ist der erste Untersuchungsausschuss des Landtags, der einen Oppositionspolitiker zum Berichterstatter bestimmt hatte. Vorher war es üblich, dass sowohl die Rolle des Ausschussvorsitzenden als auch die des Berichterstatters in den Händen der Regierungsfraktionen lagen. Im März 2020 hatten Regierung und Opposition sich aber auf neue Regeln für Untersuchungsausschüsse geeinigt.

Hessen: Der Bericht sollte aus den Reihen der SPD kommen

Entsprechend war Kummer zum Berichterstatter des Gremiums gewählt worden; seinen Bericht hatte er erst kürzlich vorgelegt. Doch CDU und Grüne stellten einen eigenen, von Bellino verfassten Bericht dagegen, den sie nun mit ihrer Mehrheit als offiziellen Abschlussbericht verabschiedeten.

Der Ausschuss Der Untersuchungsausschuss zum Mordfall Walter Lübcke hat im Juni 2020 seine Arbeit aufgenommen. Er soll Versäumnisse hessischer Behörden vor und nach der Tat aufklären. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) war in der Nacht zum 2. Juni 2019 von Neonazi Stephan Ernst erschossen worden. Der Abschlussbericht des Ausschusses soll Mitte Juli im Plenum des Landtages diskutiert werden.

Aus Sicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden Günter Rudolph ist das ein „merkwürdiges Verfahren“. Der Darstellung seines Kollegen Kummer habe CDU und Grünen wohl nicht gepasst, sagte Rudolph. Er vermute, CDU und Grüne hätten von Anfang an nicht vorgehabt, einem Bericht aus den Reihen der SPD zuzustimmen. Dass es nun bei einem so wichtigen Thema keine Einigung aller Fraktionen auf einen Abschlussbericht gebe, sei ein Ergebnis, „das einen nicht froh machen kann“, sagte Rudolph.

Hessen: Kritik kommt auch aus der Linksfraktion

Dass der Untersuchungsausschuss schwerwiegende Fehler insbesondere des hessischen Verfassungsschutzes festgestellt habe, werde die SPD definitiv in einem Minderheitenvotum festhalten.

Der Linken-Obmann im Ausschuss, Torsten Felstehausen, sagte am Dienstag, es grenze an Hohn, wenn CDU und Grüne trotz ihres Vorgehens behaupteten, sie hätten sich um konsensuelles Vorgehen bemüht. Ihm sei bisher keine gravierende inhaltliche Kritik an Kummers Bericht bekannt, betonte Felstehausen.

Hessen: Die Grünen betonen, der Bericht sei nicht unkritisch

Die Grünen erklärten, im nun beschlossenen Bericht gebe es kaum substanzielle Unterschiede zu Gerald Kummers Entwurf. Auch im nun verabschiedeten Text würden Versäumnisse der Sicherheitsbehörden deutlich benannt. Sobald der offizielle Bericht und die Sondervoten der Oppositionsfraktionen veröffentlicht seien, könne sich davon jeder selbst überzeugen.

Man bedauere, „dass es nicht zu gemeinsamen Einschätzungen gekommen ist“, sagte die Grünen-Obfrau Eva Goldbach. „Statt gegenseitiger Schuldzuweisungen ist es aus unserer Sicht wichtiger, auf die Inhalte zu schauen.“ (Hanning Voigts)