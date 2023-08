Hessen: Schulen brauchen fünf Milliarden für Sanierungen

Von: Hanning Voigts

Der Zustand der Schulgebäude in Hessen ist extrem unterschiedlich. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Die Gewerkschaft GEW hält den hessischen Schulträgern einen hohen Investitionsstau vor. Allein in Frankfurt werden laut einer Studie 2,5 Milliarden benötigt.

Der Investitionsstau an hessischen Schulen beläuft sich laut einer aktuellen Schätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf fünf Milliarden Euro. Allein in Frankfurt müsse man von einem Rückstand an notwendigen Investitionen von 2,5 Milliarden Euro ausgehen, heißt es in einer neuen Studie der GEW Hessen, die alle Ausgaben der hessischen Schulträger der Jahre 1992 bis 2021 nachvollzieht und am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Zuletzt hatte die GEW im Jahr 2020 die Ausgaben für Bau und Unterhaltung der Schulen in Hessen aufgeschlüsselt, schon damals hatte die Gewerkschaft den hohen Investitionsstau beklagt und gefordert, der reale Bedarf der Schulen müsse zuverlässiger erhoben werden. In Hessen gibt es 33 unterschiedliche Schulträger, die für Bau und Unterhalt zuständig sind. Meistens sind dies die Landkreise oder die kreisfreien Städte wie Frankfurt, Darmstadt, Kassel, Offenbach und Wiesbaden.

Hessen: Es gibt kaum zuverlässige Zahlen

In ihrem Papier betont die GEW, die Datenlage für die Erhebung des wirklichen Investitionsbedarfs sei schlecht. Zusätzlich zu ihren normalen Haushalten hätten viele Schulträger die Aufwendungen für die Schulen mittlerweile in öffentliche Fonds oder Unternehmen ausgegliedert, zudem gebe es Extrahaushalte und Bauprojekte in sogenannter öffentlich-privater Partnerschaft, was die Lage unübersichtlich mache.

Für die aktuelle Studie hat die GEW daher eine Sonderauswertung beim Statistischen Landesamt in Wiesbaden in Auftrag gegeben und zusätzlich alle Schulträger in Hessen kontaktiert. Obwohl man die so erhobenen Zahlen mit etwas Vorsicht genießen müsse, böten sie einen guten Überblick über die derzeitige Situation, heißt es in der Studie.

Hessen: In einigen Landkreisen sieht es gut aus

Laut den Zahlen haben die hessischen Schulträger seit etwa 2015 wieder etwas mehr Geld für die Schulen aufgewendet, nachdem die Investitionen im Anschluss an ein Hoch in den Jahren 2010 und 2011 wieder stark gesunken waren. Die Spitzenausgaben dieser Jahre, als es wegen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise verstärkte Investitonsförderungen von Bund und Land gab, seien seitdem nicht wieder erreicht worden.

Bei einzelnen Schulträgern falle auf, dass ihre Ausgaben in der letzten Zeit stark gestiegen seien, schreiben die Autoren der Studie. So habe Frankfurt in den Jahren 2018 bis 2020 deutlich mehr Geld in die Hand genommen, auch Darmstadt und Wiesbaden hätten mehr investiert. Seit 2015 gebe es auch eine positive Entwicklung im Lahn-Dill-Kreis und schon seit 2009 im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Hessen: Große Spreizung bei Ausgaben pro Kopf

Eine gesonderte Aufstellung der Ausgaben der Schulträger pro Schülerin und Schüler zeigt zudem eine große regionale Spreizung in Hessen. Während der Hochtaunuskreis zwischen 1992 und 2021 im Durchschnitt 1361 Euro pro Schüler:in für Bau und Unterhalt von Schulen ausgegeben hat, waren es in Kassel nur 269 Euro. Frankfurt liegt mit knapp 1000 Euro an vierter Stelle der 33 Schulträger, im Mittelfeld mit rund 600 Euro pro Schülerin oder Schüler befinden sich der Odenwaldkreis, der Kreis und die Stadt Offenbach. „Es ist klar, dass eine so hohe Diskrepanz mit unterschiedlich gut erhaltenen Schulgebäuden einhergeht“, heißt es dazu in der Studie.

Kolleginnen und Kollegen beschweren sich nach wie vor bei uns über die marode Schulinfrastruktur.

Thilo Hartmann, der Vorsitzender der GEW Hessen, kritisierte am Mittwoch, insgesamt investierten die Schulträger zu wenig. „Klagen über die maroden Schulgebäude sind immer wieder in den Medien zu hören“, sagte Hartmann. „Und Kolleginnen und Kollegen beschweren sich nach wie vor bei uns über die marode Schulinfrastruktur.“

Hessen: Linke wirft der Regierung Versagen vor

Seine Stellvertreterin Heike Ackermann forderte eine Modernisierungsoffensive für hessische Schulen. „Die hessische Landesregierung, aber auch der hessische Rechnungshof, machen bei dem Problem der baufälligen Schulen gerne beide Augen zu“, sagte sie. Man fordere die nächste hessische Landesregierung auf, bei dem Thema zu handeln.

Die Linkspartei im Landtag sprach von einem politischen Versagen der schwarz-grünen Landesregierung und forderte, das Land müsse den Städten und Landkreisen mindestens zwei Milliarden für Schulsanierungen zur Verfügung stellen. (Hanning Voigts)

Die ganze Studie der GEW findet man im Internet auf der Webseite der GEW Hessen.