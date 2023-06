Hessen: Schub für die Windkraft

Von: Jutta Rippegather

In Hessen drehen sich mehr Windräder. © Rolf Oeser

Ein Erlass beschleunigt die Genehmigungsverfahren. Der BUND begrüßt den „Booster“ für den Ausbau.

Mehr Tempo beim Windkraftausbau verspricht sich der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) von der Umsetzung der so genannten EU-Notfallverordnung. Anlass ist ein neuer hessischer Erlass, der den zügigen und rechtssicheren Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigen soll. „Die Energiewende hat oberste Priorität“, stellten dazu Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz (beide von den Grünen) am Donnerstag klar. „Sie ist notwendig, um uns unabhängiger von Öl, Kohle und Gas zu machen, unser Klima zu schützen und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Hessen zu stärken.“ Der Erlass ermögliche den Regierungspräsidien als Genehmigungsbehörde, die neuen Regeln des Bundes anzuwenden. Vorausgegangen waren Gespräche mit Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie der Windkraftbranche.

Landwirtschaft bedroht Vogelwelt am meisten

Wichtig bleibe, dass der Ausbau weiter naturverträglich erfolge, betonte Gabriela Terhorst, Vize-Vorsitzende des BUND-Hessen. Und verwies gleichzeitig auf eine Studie, wonach intensive Landwirtschaft mit Pestizid- und Düngemitteleinsatz Hauptursache für den Rückgang der meisten Vogelpopulationen in Europa ist. Nachdem FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner die Windkraft als Freiheitsenergie bezeichnet hat, hofft der BUND Hessen im kommenden Landtagswahlkampf bei der Hessen-FDP auf ein „Ende der Fundamentalopposition gegen die Windkraft“ und eine sachlichere Diskussion. „Wir brauchen einen Booster für den Ausbau der Wind- und Solarenergie, aber auch einen für den Artenschutz.“

Wie Al-Wazir betonte, hat die Energiewende in Hessen schon an Tempo gewonnen. Allein in den ersten vier Monaten diesen Jahres seien zwölf Windenergieanlagen mit einer Leistung von 64,3 Megawatt in Betrieb genommen worden, Stilllegungen habe es keine gegeben. „Damit wurde in diesem Jahr bereits jetzt so viel Leistung an Windenergie zugebaut wie im gesamten Jahr 2022.“ 59 Anlagen mit 279 Megawatt Leistung seien genehmigt, aber noch nicht in Betrieb. Weitere 64 Anlagen seien ebenfalls genehmigt, aber beklagt. „Würden sie sich drehen, könnte man alleine mit diesen Anlagen eine Stadt wie Wiesbaden mit Strom versorgen.“

Noch bemerkenswerter sei die Zahl der beantragten Windräder. „Im Genehmigungsverfahren befinden sich derzeit 302 Anlagen mit einer Leistung von 1653,4 Megawatt.“ Für den Minister ein Grund für Optimismus: „Der Knoten ist nun gelöst worden, und ich bin sicher: Die Windenergie wird neue Fahrt aufnehmen.“ Bereits jetzt liege der Anteil der Erneuerbaren an der hessischen Stromerzeugung bei mehr als 50 Prozent. Aktuell drehten sich 1158 Anlagen mit einer installierten Leistung von 2420,5 Megawatt.