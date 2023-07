Hessen: Scharfe Kritik am Verfassungsschutz

Von: Hanning Voigts

Drei Jahre lang hat der Ausschuss sich um Aufklärung bemüht. Foto: dpa © dpa

Der hessische Landtag hat den Bericht des Lübcke-Ausschusses vorgelegt. Die Abgeordneten sparen darin nicht mit Kritik, die Familie Lübcke ist enttäuscht.

Es hat im NSU-Untersuchungsausschuss nicht geklappt, und es wurde auch im Ausschuss zum Mord an Walter Lübcke nichts: Trotz breiter Beteuerungen, wie wichtig eine überparteiliche Aufarbeitung rechten Terrors durch das hessische Landesparlament sei, konnte sich der Lübcke-Ausschuss nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen. Obwohl die oppositionelle SPD den offiziellen Berichterstatter stellte, haben CDU und Grüne einen eigenen Entwurf als Bericht durchgedrückt. Die Opposition hat mehrere sogenannte Sondervoten vorgelegt.

Die Familie von Walter Lübcke zeigte sich kurz vor der abschließenden Parlamentsdebatte über den Bericht enttäuscht davon, dass es letztlich doch wieder Parteienstreit gab. Man hätte es „im Sinne von Walter Lübcke und von uns als Hinterbliebene als wichtiges Zeichen gesehen, wenn ein einheitlicher Abschlussbericht hätte vorlegt können“, teilte die Familie der Frankfurter Rundschau auf Anfrage mit. Darüber hinaus wollten die Witwe, die Söhne und die restlichen Angehörigen des Mordopfers sich öffentlich nicht äußern.

Hessen: 653 Seiten Bericht und sehr viel Kritik

Der nun vorliegende 653 Seiten starke Abschlussbericht spart nicht mit Kritik an hessischen Behörden, insbesondere am Landesamt für Verfassungsschutz (LfV). Die besondere Gefährlichkeit des Neonazis und Lübcke-Mörders Stephan Ernst stehe rückblickend außer Frage, heißt es in dem Bericht. „Somit war die Entscheidung, ihn nicht weiter zu beobachten, aus heutiger Sicht fehlerhaft.“ Eine ernsthafte Distanzierung von seiner Neonazi-Ideologie sei bei Ernst nicht zu erkennen, er sei also zu keinem Zeitpunkt „abgekühlt“ gewesen. Zur Frage, ob der Geheimdienst eine erneute Radikalisierung bei Stephan Ernst vor der Tat habe erkennen müssen, gibt der Bericht keine eindeutige Antwort.

Als „Versäumnis“ des Verfassungsschutzes bezeichnet es die Mehrheit des Ausschusses hingegen, dass die Behörde 2012 wichtige Informationen zu Markus H. nicht weitergegeben hatte, sodass dieser legal an Waffen gelangen konnte. Es habe eine „mangelnde Sensibilität der hessischen Sicherheitsbehörden“ in Bezug auf H. gegeben, der zwar nicht mit schweren Gewalttaten aufgefallen sei, aber in der Rolle eines „geistigen Anstifters“ auf Ernst eingewirkt habe. Generell sei von einer besonderen Gefahr auszugehen, wenn Neonazis Waffen besäßen.

Hessen: Herzvideos nicht einmal zur Kenntnis genommen

Der Ausschussbericht hält auch fest, dass die hessischen Behörden das von Markus H. ins Internet gestellte Video einer Bürgerversammlung in Lohfelden im Herbst 2015, das zu monatelanger Hetze gegen Lübcke geführt hatte, nicht mit Stephan Ernst und H. in Verbindung gebracht wurde. Dem Verfassungsschutz war das Video, das damals im Netz viral ging, nicht einmal bekannt. Der Ausschuss schlussfolgert, dass das LfV das Internet zu wenig sichte.

Grundsätzlich habe der Ausschuss „an einigen Stellen Defizite und strukturellen Veränderungsbedarf sowohl im Landesamt für Verfassungsschutz als auch beim polizeilichen Staatsschutz festgestellt“, heißt es in dem Bericht weiter. Dies betreffe insbesondere die Informationslage über die Neonaziszene, die Aktenführung und die „Bewertung der Relevanz von Erkenntnissen“. Auch beim Staatsschutz der Polizei habe es „Defizite“ im Verständnis der rechtsextremen Szene gegeben. Die Frage, ob der Mord an Walter Lübcke hätte verhindert werden können, beantwortet der Bericht nicht.

Hessen: Die Opposition formuliert schärfer

Die Minderheitenvoten der Oppositionsfraktionen kommen im Detail zu anderen Ergebnissen. Im eigenen Bericht von SPD und FDP heißt es etwa, die Versäumnisse beim Verfassungsschutz hätten die Gefahr erhöht, „dass Fehler passieren und konkret die Gefährlichkeit des Stephan Ernst durch die Sicherheitsbehörden falsch eingeschätzt und in der Folge seine Akte gesperrt wurde“. Notwendige Reformen im LfV würden heute zwar angegangen, seien aber „deutlich zu spät“ in die Wege geleitet worden.

Die Linksfraktion legt sich in ihrem Sondervotum fest, dass der Verfassungsschutz im Mordfall Walter Lübcke als „sogenanntes Frühwarnsystem“ versagt habe. Es gebe ein „analytisches Versagen bezüglich rechten Terrors, das sich seit Jahrzehnten durch die Arbeit des Verfassungsschutzes zieht“. Es sei zudem unverständlich, warum das LfV die Hetze gegen Geflüchtete ab 2015, etwa auch durch die rassistische „Kagida“-Bewegung in Kassel, aber auch die Drohungen gegen Walter Lübcke nicht ernstgenommen habe. Auch die Polizei ermittele nicht genug gegen Neonazis. (Hanning Voigts)

Der gesamte Bericht inklusive dem Bericht der Opposition findet sich in der Parlamentsdatenbank des Landtags unter https://starweb. hessen.de. Er hat die Drucksachennummer 20/11359.