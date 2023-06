Hessen: Rezepte gegen Fachkräftemangel

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Auch auf dem Bau werden die Arbeitskräfte knapp. © dpa

Die Debatte zum Einwanderungsgesetz offenbart tiefe Gräben zwischen Schwarz-Grün. Die Union spricht von „Masse statt Klasse“.

Die Landesregierung unternehme nicht genug gegen den Fachkräftemangel, meint die SPD. Im Gegensatz zur Ampelkoalition in Berlin mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser – SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober. Grund genug, um das Thema am Donnerstag zur aktuellen Stunde zu machen. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein habe inzwischen anerkannt, dass gesteuerte Zuwanderung der Fachkräftesicherung diene, sagt SPD-Fraktionschef Günter Rudolph. „Die Hessen-CDU ist noch nicht so weit.“

Al-Wazir will die Reserve Frauen aktivieren

Für die Union steigt Marvin Flatten in den Ring. Einwanderung sei nur ein Baustein, sagt er. Und dass die Ampel sich auch bei dem neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz für „Masse statt Klasse“ entschieden habe. Obwohl lediglich 20 Prozent der offenen Stellen in Hessen Unqualifizierte beträfen. „Das ist ein reines Zuwanderungsgesetz“, urteilt Flatten. Asylrecht werde damit vermischt; die bürokratischen Hürden seien zu hoch. Er setze auf den Ausbau des „Welcomecenters“ Hessen, das Unternehmen und internationale Fachkräfte zusammenbringe.

Al-Wazir will die Reserve Frauen aktivieren

Der Koalitionspartner Grüne kommt zu einer komplett anderen Bewertung: „Die Reform des Einwanderungsrechts war lange überfällig“, sagt Felix Martin – mit Seitenhieb gegen die SPD, die habe schon vor zehn Jahren im Bundesarbeitsministerium regiert. Dass Unqualifizierte mit Arbeitsvertrag einbezogen sind, sei von Vorteil für die Baubranche und eine Chance für jene Geflüchteten, die hier schon leben, aber bislang noch nicht am Arbeitsmarkt teilhaben konnten.

Al-Wazir will die Reserve Frauen aktivieren

Für die Linke ist der Fachkräftemangel durch Niedriglöhne „hausgemacht“.

Fraktionschef Jan Schalauske fordert, sich an Bremen ein Vorbild zu nehmen, das Betriebe zur Kasse bittet, die nicht ausbilden. Sein Urteil ist vernichtend: „Die Migrationspolitik der Ampel richtet sich vor allem nach Nützlichkeitskriterien statt Menschlichkeit.“

Al-Wazir will die Reserve Frauen aktivieren

FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas ist „stolz auf das moderne Einwanderungsgesetz“. Es trockne illegale Einwanderung aus. Jetzt müssten nur noch die bürokratischen Hürden fallen – durch die Zentralisierung der 26 Ausländerbehörden, bei denen sich die E-Mails stauten.

Al-Wazir will die Reserve Frauen aktivieren

Für die Landesregierung spricht am Ende Tarek Al-Wazir. Der Wirtschaftsminister von den Grünen setzt auf einen „Dreiklang“ aus Bildung/Ausbildung, dem Heben von „Reserven“ – und qualifizierter Zuwanderung. Bei den Reserven hat Al-Wazir die Älteren im Blick, aber vor allem Frauen. Die seien inzwischen meist besser ausgebildet als die Männer. Und arbeiteten trotzdem „zum relevanten Teil“ in Teilzeit. Der Schlüssel sei bessere Kinderbetreuung. Die Grünen wollen 10 000 zusätzliche Kita-Plätze schaffen.