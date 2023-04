Hessen: Rasanter Anstieg bei Photovoltaik

Von: Jutta Rippegather

Vergangenes Jahr gingen in Hessen pro Tag 70 neue Anlagen ans Netz. Auch die Balkonkraftwerke boomen.

Immer mehr Menschen ernten eigenen Strom. Das Ausbautempo bei Photovoltaik-Anlagen hat sich seit 2018 in Hessen mehr als verfünffacht, teilte Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden mit. Am selben Tag meldete der Regionalverband Frankfurt / Rhein-Main einen Boom bei den Balkonkraftwerken. 2496 Anlagen waren demnach im März beim Marktstammregister der Bundesnetzagentur eingetragen.

Nach Angaben des Ministers wurden allein im vergangenen Jahr 25 417 Photovoltaik-Anlagen neu in Betrieb genommen. Schon vor dem Ukraine-Krieg habe sich der Zubau von Jahr zu Jahr beschleunigt, 2022 dann nochmal einen Extra-Schub bekommen. Jeden Tag seien im Schnitt 70 Anlagen ans Netz gegangen, der Gesamtbestand sei binnen eines Jahres um ein Sechstel gewachsen. „Immer mehr Hessinnen und Hessen erkennen, dass Sonne und Wind die Basis einer zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgung sind.“

Nach Angaben des Ministers waren im Jahr 2018 erst 4860 neue PV-Anlagen installiert worden. Zwei Jahre später waren es bereits 11 731, ein Jahr später dann 15 054. Parallel dazu hätten sich die Zugriffe auf das hessische Online-Solarkataster seit Anfang 2021 vervielfacht. Für jedes Gebäude in Hessen lässt sich dort ermitteln, ob und in welcher Form sich eine Solar-Anlage rechnet. „Inzwischen verzeichnen wir über eine Million Zugriffe“, sagte der Minister. Die Resonanz sei weiterhin hoch. „Deshalb erwarte ich auch für 2023 eine deutliche Zunahme von PV-Anlagen. Auf Hessens Dächern ist noch viel Platz.“

Mitverantwortlich für den zusätzlichen Schub könnte sein, dass die Bundesregierung Mitte 2022 die Rahmenbedingungen für Photovoltaik-Anlagen erheblich verbessert hat: Vergütungssätze wurden erhöht, bürokratische Hindernisse abgebaut. Ende des Jahres lockerte Hessen die Vorschriften für Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern. „Momentan arbeiten wir an einem neuen kreditbasierten Förderprogramm für PV-Anlagen auf privaten Wohnhäusern“, informierte der Minister. Er kündigte außerdem an, die zulässige Höchstleistung von Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen deutlich anzuheben: „In 22 Jahren soll Hessen seinen Energiebedarf klimafreundlich decken. Dafür schaffen wir jetzt die Voraussetzungen.“

Das Solarkataster steht auf www.energieland.hessen.de, der Regionalverband informiert über Balkonanlagen auf www.klimaenergie-frm.de