Hessen: Queerpolitik für alle

Hessen

Von Jutta Rippegather

Hessen schreibt den Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt fort. Er berücksichtigt alle Generationen und Nationalitäten.

Die steigende Zahl von Anzeigen wegen queerfeindlicher Angriffe hat zwei Gründe, sagte Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne). Einer ist die gesellschaftliche Stimmung im Land - „in solchen Phasen sind Minderheiten immer Gegenstand von Aggressionen“. Der andere, dass Betroffene sich inzwischen häufiger trauen, zur Polizei zu gehen. Auch weil es dort Ansprechpersonen für sie gibt. Etwa in Frankfurt. Ein Angebot, das die Landesregierung weiter ausbauen will.

Und nicht nur das. 65 Vorhaben stehen im „Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt 2.0“, den Klose am Donnerstag in Wiesbaden vorstellte. Das sind etwa doppelt so viele wie die Vorgängerversion aus dem Jahr 2017. Wie diese entstand die Neuauflage in enger Kooperation mit der Community. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass wir in Hessen selbstbewusst verschieden sein können - unabhängig von der Orientierung oder Geschlechts-identität“, sagte Klose.

Der Aktionsplan berücksichtigt alle Generationen, der besondere Fokus liegt auf dem ländlichen Raum. Es geht um die Stärkung von Fachstellen, um Netzwerke, Projekte. Um Weiterbildung aller Professionen, die mit queeren Menschen in Kontakt kommen. Von der Erzieherin in der Kita bis zum Altenpfleger, von der Lehrerin bis zum Sozialarbeiter in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Gießen.

Der Aktionsplan 2.0 setzt Bewährtes fort und neue Akzente – etwa bei der Kinder- und Jugendhilfe, der Pflege und der Altenhilfe sowie bei der Zusammenarbeit mit Migranten-Organisationen. Die Landesverwaltung sieht sich in einer Vorbildfunktion. Für ihre Mitarbeitenden sind spezielle Konzepte der Personalentwicklung und in der Fortbildung vorgesehen. Und eine Stärkung des Netzwerks queerer Landesbeschäftigter, das sich vor zwei Jahren gegründet hat - worauf Klose besonders stolz ist.

„Unsere Queerpolitik richtet sich an alle“, betonte der Sozialminister. Das Budget dafür werde seit Jahren ausgebaut. Im Jahr 2015 betrug die jährliche Förderung noch magere 150 000 Euro. Der aktuelle Doppelhaushalt 2023/2024 sieht 2,2 Millionen Euro vor. Gut angelegtes Geld, wie Klose betonte: „Offene, plurale und gerechte Gesellschaften entstehen nicht von allein. Sie müssen jeden Tag und überall gestaltet werden.“