Hessen: Protest gegen AfD-Parteitag in Königstein

Von: Hanning Voigts

Teilen

Im Februar wurde in Königstein bereits gegen eine Veranstaltung der AfD-Bundespartei protestiert. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Ein breites Bündnis mobilisiert gegen den Landesparteitag der hessischen AfD in Königstein am ersten Mai-Wochenende. Der Landesverband der Rechtspartei will sein zehnjähriges Bestehen feiern.

Unter dem Motto „Solidarität und Nachhaltigkeit statt rechtsextremer Polemik“ ruft ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen für das kommende Wochenende zu Protesten gegen einen geplanten Landesparteitag der teils rechtsextremen AfD in Königstein im Taunus auf. Man demonstriere gegen die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtete Partei und ihr „reaktionäres Gesellschafts- und Familienbild“, teilte das Bündnis mit, dem sich unter anderen der Landesausländerbeirat (Agah), der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen, der DGB Hessen-Thüringen und die hessischen Naturfreunde angeschlossen haben.

Die AfD verbreite rassistische Haltungen, polemisiere gegen gesellschaftliche Vielfalt und leugne den menschengemachten Klimawandel, heißt es im Aufruf des Bündnisses. Die Partei nutze ihre Mandate im hessischen Landtag, „um die Demokratie und die Menschenrechte anzugreifen und infrage zu stellen“, ihre Ziele seien „ nationalistisch, autoritär und unsozial“. Gegen diese Gefährdung der Demokratie setze man auf Solidarität, Zusammenhalt und Nachhaltigkeit.

Hessen: Die AfD feiert sich selbst und wählt Delegierte

Die AfD Hessen will sich vom kommenden Freitagmittag an das ganze Wochenende im „Haus der Begegnung“ in Königstein treffen, um das zehnjährige Bestehen ihres Landesverbands zu feiern und Delegierte für einen AfD-Europaparteitag im Sommer zu wählen. Als Gäste werden unter anderem der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und der erste hessische Landessprecher Albrecht Glaser erwartet.

Die Kundgebungen des Bündnisses gegen die AfD beginnen am Freitag, 5. Mai, ab 11 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils morgens ab 8.30 Uhr vor dem „Haus der Begegnung“ in Königstein. (Hanning Voigts)