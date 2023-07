Hessen: Projekt E-Akte kommt voran

Von: Jutta Rippegather

Justizminister Poseck informiert im Rechtausschuss über die Fortschritte. Die Opposition ist skeptisch.

Er tingelt von Gericht zu Gericht. Kaum ein Minister ist in Hessen so viel unterwegs wie Justizminister Roman Poseck von der CDU. Es gibt viel nachzuholen, nachdem der einstige Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt vor 14 Monaten Eva Kühne-Hörmann an der Spitze des Ministeriums ablöste. Das langjährige Mitglied im Kabinett von Volker Bouffier war über die Einführung der elektronischen Akte gestolpert. Doch wird nun alles gut, wie die Pressemitteilungen versichern, mit denen Poseck seine Besuche flankiert? Die Opposition hegt Zweifel daran, dass alles so rund läuft, wie er es nach außen hin vermittelt.

Der Minister hingegen versichert, dass das gesteckte Ziel erreicht werde. Zweieinhalb Seiten lang ist der Fragekatalog von FDP und SPD, die er am Donnerstagnachmittag im Rechtsausschuss des Landtags abarbeitet. 45 Minuten braucht er für seinen umfangreichen Bericht zu dem Antrag, der - wie er meint - von falschen Grundvoraussetzungen ausgehe. Anders als die Opposition unterstelle, hinke Hessen keinesfalls hinterher bei der Einführung der E-Akte. Im Gegenteil: Bis zum 31. Dezember 2025 sollen die Papier-akten in Hessens Justiz komplett Vergangenheit sein. „Alle Weichen dafür sind gestellt“, versichert Poseck.

Marion Schardt-Sauer von der FDP wundert sich über die „Aufgeregtheit“. Poseck wolle wohl vergessen machen, dass seine Parteifreundin Kühne-Hörmann stets habe glauben machen wollen, dass alles flutsche. Dass das Gegenteil der Fall war, wurde erst im März 2022 durch einen Bericht des Landesrechnungshofs bekannt. Der Bericht stellte große Mängel beim Projekt E-Justice fest, zu dem die Einführung der E-Akte gehört. Ein Projekt, dass ursprünglich 2019 fertiggestellt werden sollte. Die geplanten Kosten stiegen von 37 auf geschätzte 235 Millionen Euro an.

Die erste Kalkulation sei von Anfang an unrealistisch gewesen, sagt Poseck am Donnerstag im Ausschuss. Jetzt geht er von rund 260 Millionen Euro aus. Er zählt die Gerichte auf, die schon komplett umgestellt seien. Liest dann - ebenfalls im Eiltempo - die Liste jener vor, die schon in der Pilotphase sind oder kurz davor. Schlusslicht werden das Verwaltungsgericht Gießen sein und das Landgericht Frankfurt.

Die Beschäftigten, so versichert er, seien eng eingebunden. Es gebe einen engen Austausch zwischen Fortgeschrittenen und Neulingen. Wie sich das neue Handwerkszeug auf den Arbeitsalltag der Richterinnen und Richter auswirke, hänge davon ab, wie intensiv sie es nutzten.

Die Einführung wird mit einem großen Team von Expertinnen und Experten begleitet. 36 Arbeitskräfte sind in der neuen IT-Stelle angestellt, weitere 56 Stellen sind befristet bis zur kompletten Einführung. Die richterliche Unabhängigkeit sieht Poseck auch ohne einen Techniksupport rund um die Uhr gewährleistet. Geplant sei ein Offlinezugang, so dass Akten stets zu greifen seien. Das Feedback der Beschäftigten sei rundum positiv, versichert Poseck, der seine Arbeit in der nächsten Woche in einer Regierungserklärung im Landtag noch einmal darstellen wird. „Die Umstellung funktioniert.“