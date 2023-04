Hessen: Polizei verhindert rechtes Kampfsport-Treffen

Von: Hanning Voigts

Die Polizei hatte schon vorab Hinweise auf die rechtsextreme Veranstaltung bekommen. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Die hessische Polizei hat am Samstag in einem Fitnessstudio in Bad Wildungen ein rechtsextremen Kampfsport-Event aufgelöst. 21 angereiste Personen erhielten Platzverweise.

Die hessische Polizei hat am Samstag in einem Fitnessstudio in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) offenbar ein Kampfsport-Event der rechtsextremen Szene verhindert. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte, hatte die hessenweit aktive „Besondere Aufbauorganisation Hessen-Rechts“ (BAO Hessen-R) Hinweise auf ein geplantes Treffen von Kampfsportler:innen aus der rechten Szene erhalten, weshalb die Beamt:innen verschiedene Treffpunkte der Szene in der Umgebung von Bad Wildungen speziell im Auge hatten.

Gegen Mittag fiel der Polizei dann ein Fitnessstudio in Bad Wildungen auf, in dem offenbar eine derartige Veranstaltung vorbereitet worden war. Ein Raum sei entsprechend hergerichtet gewesen, anwesende Personen hätten zudem szenetypische Kleidung getragen, teilte die Polizei mit.

Hessen: Die Polizei beschlagnahmt Rechtsrock-CDs und ein Messer

Letztlich trafen die Beamt:innen den Angaben zufolge vor Ort 17 Männer und vier Frauen sowie einen 15 Jahre alten Jugendlichen an, die der rechten Kampfsportveranstaltung zugerechnet werden konnten. Das Treffen wurde aufgelöst, den anwesenden Personen wurden Platzverweise erteilt.

Wie es weiter hieß, wurden zudem ein T-Shirt, ein Einhandmesser und eine größere Anzahl von CDs einer Rechtsrockband sichergestellt und beschlagnahmt. Eine von der Gruppe im Anschluss geplante Grillfeier wurde von der Stadt Bad Wildungen ebenfalls untersagt.

Hessen: Kampfsport ist beliebt in der rechten Szene

Kampfsport-Events erfreuen sich in der rechtsextremen Szene schon seit einigen Jahren steigender Beliebtheit. Dabei wird eine kämpferische Männlichkeit ebenso beschworen wie ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Szene. (Hanning Voigts)