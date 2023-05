Hessen: Polizei setzt auf „Super-Recognizer“

Von: Hanning Voigts

Die Arbeit der hessischen Polizei kann durch gute Gesichtserkennung verbessert werden. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Super-Recognizer nennt man Menschen, die besonders gut Gesichter erkennen können. Die hessische Polizei hat 166 Bedienstete gefunden, die dieses besondere Talent haben.

Die hessische Polizei will verstärkt auf die Fähigkeiten sogenannter Super-Recognizer setzen, um Tatverdächtige wiederzuerkennen oder bereits gespeicherte Fotos auszuwerten. Ein entsprechendes Konzept, das derzeit erstellt wird, werde „ein weiterer Baustein zur Stärkung der Polizeiarbeit und um noch mehr Täter zu fassen“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden.

Als Super-Recognizer werden Menschen bezeichnet, die sich Gesichter überdurchschnittlich gut einprägen und diese auch auf schlechten oder unvollständigen Fotos wiedererkennen können – sogar dann, wenn Menschen ihr Aussehen verändern. Für die Polizei ist diese Fähigkeit wichtig, um etwa Personen in einer Gruppe oder Demonstration wiederzufinden oder Aufnahmen von Tatverdächtigen mit vorhandenen Fotos in einer Polizeidatenbank abzugleichen.

Hessen: In Frankfurt gab es seit 2020 ein Pilotprojekt

Seit Ende 2020 lief im Polizeipräsidium Frankfurt ein Pilotprojekt, bei dem diese Fähigkeit von Polizist:innen gezielt genutzt wurde. Zwei hauptamtliche und 69 nebenamtliche Super-Recognizer hätten seit Mai 2021 mehr als 1400 Personen wiedererkannt, teilte das Innenministerium mit. Im Oktober 2021 konnte sogar ein versuchtes Tötungsdelikt im Frankfurter Hauptbahnhof aufgeklärt werden: Der Abgleich der Aufnahme einer Überwachungskamera mit vorhandenen Fotos führte letztlich zur Festnahme eines Verdächtigen.

Wegen dieser guten Erfahrungen haben zwischen Oktober 2022 und März mehr als 3000 Beamt:innen hessenweit an einem freiwilligen Testverfahren teilgenommen, um herauszufinden, ob sie Super-Recognizer sind. Bei 166 von ihnen zeigte sich, dass sie über diese Fähigkeit verfügen, sodass die Polizei mit den bereits zuvor gefundenen Bediensteten aus Frankfurt auf 237 potenzielle Super-Recognizer zurückgreifen kann. Eine Arbeitsgruppe erarbeitet nun ein Konzept, wie deren Tätigkeit flächendeckend umgesetzt werden kann.

Hessen: Die Arbeit der Polizei soll verbessert werden

Die Fähigkeit der Super-Recognizer biete „eine gute Chance, die wir in den verschiedenen Bereichen der Polizeiarbeit und in ganz Hessen zielführend nutzen möchten“, sagte Landespolizeipräsident Robert Schäfer. Innenminister Beuth verwies darauf, dass Hessens als eines der ersten Bundesländer den Nutzen von Super-Recognizern praktisch erprobt habe. (Hanning Voigts)