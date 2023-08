Hessen-Politiker auf der Walz

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Hendrik Wüst (l, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Boris Rhein (r, CDU), Ministerpräsident in Hessen, stehen in Willingen auf der Hängebrücke Skywalk. © Oliver Berg/dpa

Es gibt lange und kurze Märsche durch die Institutionen. Und feuchtfröhliche Wanderungen entlang der Bundesländergrenze. Löwensenf: Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Das haben sich Hendrik Wüst und Boris Rhein gewiss anders vorgestellt: statt im strahlenden Sonnenschein eine Wanderung mit großem Gefolge im Dauerregen. Vom nordhessischen Willingen ins südwestfälische Winterberg marschierten die beiden CDU-Ministerpräsidenten im strömenden Regen. Der guten Laune tat das keinen Abbruch. Die beiden zeigten dem Medientross, dass sie nicht aus Zucker sind.

Freies Haupthaar

Sie hatten sich im Outdoorladen eingedeckt – mit festem Schuhwerk, Beinkleidern in Beige, dazu regenfesten Anoraks in Khaki (Hessen) und Dunkelblau (Nordrhein-Westfalen). Wüst hatte sich gar eine verwegene Schirmkappe mit einem „P“ aufgesetzt. Rhein zeigte sich den Kameras mit freiem Haupthaar – und am Ende mit leicht ramponierter Frisur. „Ein feiner Kerl“ sei „der Boris“, sagte Wüst am Ende der Tour in die Mikrofone in der Hochheidehütte.

Freies Haupthaar

Wahlkampf fordert mitunter vollen Einsatz. Auch zur Ausrüstung einer Landtagskorrespondentin oder eines -korrespondenten gehören Goretexjacke, wasserabweisendes Schuhwerk, am besten Gummistiefel für den Fall der Fälle. Prädestiniert für matschige Einsätze sind Pressekonferenzen mit Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) oder ihrem Staatssekretär Oliver Conz in Wald und Feld.

Die Kolumne Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf

Der amtierende Ministerpräsident bevorzugt Indoor-Veranstaltungen in der repräsentativen Staatskanzlei. Wobei: Im vergangenen Jahr kam es ebenfalls zum bundesländergrenzübergreifenden Marsch - mit dem Bayern Markus Söder, bei schönstem Sonnenschein. Wir sind neugierig, wohin die Zukunft führt.

Freies Haupthaar

Das gilt auch für Kai Klose, den Sozialminister, der zur Hessenwahl am 8. Oktober nicht mehr antritt. Der Grünen-Politiker sagt, er habe sich noch nicht entschieden, welchen Weg er nach 20 Jahren Berufspolitik einschlagen wird. Ist ja auch noch Zeit bis Ende der Legislaturperiode im Januar. Fest steht, dass Klose noch einen dicken Triumph feiern konnte. Vor zehn Jahren war er wegen seiner Homosexualität beim Blutspendetermin im Landtag abgewiesen worden. Dieses Mal durfte er auch an die Nadel und das lebensrettende Blut hergeben.

Freies Haupthaar

Manchmal ist der Marsch durch die Institutionen aber auch erstaunlich kurz. Vor einer Woche berichteten wir an dieser Stelle von der neu aufgelegten Homepage des Landtags. Und dass das ABC online prominenter platziert sein könnte. Eine Idee, die die Verwaltung sofort umgesetzt hat. Daumen hoch!

