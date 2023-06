Hessen plant erneut grüne Anleihen

Von: Hanning Voigts

Die Renaturierung von Flüssen ist beispielsweise von den ersten grünen Anleihen bezahlt worden. (Symbolbild) © Nadine Weigel/dpa

Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) kündigt eine zweite Ausgabe von „Green Bonds“ an. In der kommenden Woche solle es erste Gespräche mit internationalen Investoren wie Banken. Staats- oder Pensionsfonds geben.

Das Land Hessen gibt zum zweiten Mal Staatsanleihen zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten aus, sogenannte Green Bonds. In der kommenden Woche solle es erste Gespräche mit internationalen Investoren wie Banken. Staats- oder Pensionsfonds geben, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Freitag vor Journalist:innen. Man sei zuversichtlich, erneut auf großes Interesse an den Finanzmärkten zu stoßen.

Hessen hatte im Sommer 2021 erstmals sogenannte grüne Anleihen im Umfang von rund 600 Millionen Euro ausgegeben, um Projekte zu refinanzieren, die langfristig dem Umwelt- und Klimaschutz zugute kommen. Dieses Mal sollen laut Finanzministerium langjährige Anleihen von bis zu einer Milliarde Euro platziert werden.

Dabei geht es lediglich um Refinanzierung, das Geld ist also bereits ausgegeben worden. Damit wurden laut Finanzministerium etwa der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Renaturierung von Bächen und Flüssen, die Aufforstung hitzeresistenter Mischwälder oder die Förderung ökologischer Landwirtschaft bezahlt.

Die insgesamt 30 Projekte, deren Kosten jetzt in die neuen grünen Anleihen fließen, wurden laut Ministerium über Monate sorgfältig zusammengesucht und von externen Gutachter:innen nach strengen Nachhaltigkeitskriterien geprüft.

Wachsender Bedarf

Es gebe bei privaten und professionellen Anleger:innen einen wachsenden Bedarf an nachhaltigen Investitionen, sagte Minister Boddenberg. Auch große Finanzdienstleister setzten verstärkt auf nachhaltige und ökologisch sinnvolle Bonds, auch um ihre Anlagen breiter aufzustellen. Hessen sei derzeit das einzige Bundesland, das in diesem Maße zertifizierte grüne Staatsanleihen ausgebe.

Aus dem Finanzministerium hieß es am Freitag, neben den jährlichen Zinsen und der Rückzahlung am Ende der vereinbarten Laufzeit hielten Green Bonds ein zusätzliches drittes Versprechen, nämlich dass das Geld wirklich in ökologisch sinnvolle Projekte gesteckt werde. Die gebe es in Hessen zuhauf, weil das Land bis 2045 klimaneutral werden wolle und dafür etwa die Landesverwaltung umbaue und landeseigene Liegenschaften energetisch saniere.

Bei Investoren komme zudem gut an, dass Hessen schon seit 2015 seine eigene CO2-Bilanz ausweise und sich strengen Rating- und Nachhaltigkeits-Standards unterwerfe.