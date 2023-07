Hessen: Perspektive der Betroffenen

Von: Jutta Rippegather

Hesens hat seinen Aktionsplan für den Schutz Minderjähriger vor sexualisierte Gewalt novelliert. Die Empfelungen entstand unter breiter Beteiligung - auch von Opfern.

Hessen will Kinder und Jugendliche besser vor sexualisierte Gewalt schützen: mit einem Betroffenenrat, einer unabhängigen Koordinierungsstelle, dem Ausbau von Forschung und Aufarbeitung, einer Online-Wache, sowie mit dem Aufruf zu Schutzkonzepten für alle Orte, an denen Kinder und Jugendliche mit Erwachsenen zusammenkommen; von Vereinen bis zu Kirchen. Das Land schreitet als Vorbild voran: Für Kitas und seit Jahresanfang auch für Grundschulen gibt es die Pflicht zum Erstellen von Konzepten unter Beteiligung von Eltern und Kindern.

Auch in der Ausbildung, etwa von Übungsleiter:innen und im Studium soll das Thema an Gewicht gewinnen, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. „Der Schutz von Kinder und Jugendlichen vor Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch ist eine der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Aufgaben.“

Wie diese besser zu meistern ist, zeigt der novellierte Landesaktionsplan auf. Das Besondere ist der breite Beteiligungsprozess. 130 Expertinnen und Experten haben mitgewirkt an den 38 Handlungsvorschlägen und Empfehlungen, die Klose als „politische Richtschnur“ versteht: Vertreter:innen aus Kirche, von Pro Familia, der Sportjugend, dem Städtetag, den Kommunen. Aber auch Betroffene, weil die wertvolle Hinweise über Täterstrategien liefern können und Probleme der Opferentschädigung offenbarten.

Aktionsplan Die erste Fassung stammt aus dem Jahr 2012. Die Empfehlungen sollen dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche möglichst sicher aufwachsen und sich entfalten können. Die Umsetzung obliegt dem federführenden Sozialministerium dem Kultusministerium, den Ministerium fürJustiz, Wissenschaft, Inneres und Sport, dem Landeskriminalamt. jur https://soziales.hessen.de

Das durch Vertrauen gewachsene wertvolle Netzwerk soll erhalten bleiben. Für Herbst ist das nächste Treffen geplant. Ein Punkt aus dem Aktionsplan, der vor Ende der Legislaturperiode zu realisieren ist, ist der Interims-Betroffenenrat, der noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen soll, oer die Koordinierungsstelle. Andere Vorschläge müsste die Landesregierung anpacken, die am 8. Oktober neu gewählt wird. Etwa die Finanzierung eines Fonds für die Forschung, das Einrichten einer Online-Wache bei der Polizei, die im Netz auf Streife geht und an die sich Eltern wenden können. ,Für November ist die Eröffnung des Childhoodhouse an der Frankfurter Uniklinik terminiert. Eine ambulante Anlaufstelle für junge Opfer oder Zeugen von sexualisierter oder körperlicher Gewalt, in der Jugendamt, Justiz, Polizei, Medizin und Psychologie zusammenarbeiten. Das erspart den Opfern mehrfache Befragungen. Ein Vorgehen, das der Aktionsplan generell auf kommunaler Ebene empfiehlt.

Neu ist das Kapitel Digitalisierung. Der erste Plan ist zehn Jahre alt, da saßen die Kids noch nicht so oft vor dem Computer, tummelten sich die Täter:innen noch nicht so viel im Netz. Jetzt nehmen sie bei Onlinespielen per Chat unter falschen Altersangaben Kontakt zu den jungen Leuten auf. Wie perfide sie dabei vorgehen, haben Opfer geschildert, berichtete Klose, der sich nach der Hessenwahl aus der Landespolitik zurückzieht. Den ihm Nachfolgenden empfiehlt er, auch künftig Betroffene gezielt einzubeziehen. „Wir haben damit sehr sehr gute Erfahrung gemacht.“

