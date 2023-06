Hessen: Opposition fragt nach wegen Abschiebung

Von: Jutta Rippegather

Pflegekräfte aus Drittländern haben es schwer. © Jens Wolf/dpa

FDP und Linke im Landtag weisen auf den Pflegenotstand hin. Anlass ist ein FR-Bericht.

Die hessische FDP hat einen Kleine Anfrage zur Abschiebung von Pflegefachkräften an die Landesregierung gestellt. Anlass ist der Artikel in der Frankfurter Rundschau vom Dienstag. Auch die Linke reagierte auf den Bericht: „Während sich Gesundheitsminister Klose letzte Woche über zwei Jahre Pflegequalifizierungszentrum freut, schiebt sein Kollege Beuth gerade angeworbene Pflegekräfte wieder ab“, konstatiert deren gesundheitspolitische Sprecherin Petra Heimer. „Damit macht sich das Innenministerium mitschuldig am Pflegenotstand in unserem Land.“ Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) müsse „intervenieren und am Kabinettstisch endlich für eine pflegeorientierte Politik sorgen“.

Durchgefallen, abgeschoben

Hintergrund ist die Beobachtung der Liga der freien Wohlfahrtpflege in Hessen, dass ausgebildete Pflegehilfekräfte abgeschoben wurden. Der Grund: Sie haben die Ausbildung zur Fachkraft nicht auf Anhieb bestanden. Jüngster Fall ist eine Philippina am Seniorenstift Hohenwald in Kronberg, die wegen Prüfungsangst das Examen nicht bestand. Die Einrichtungsleiterin hat eine Petition gestartet, damit die tüchtige Pflegehilfskraft bleiben darf. Rechtlich wäre das möglich. Doch das Innenministerium unter Peter Beuth (CDU) will die Entscheidung den Ausländerbehörden überlassen.

Personalnot

Die FDP zitiert aus dem hessischen Pflegemonitor. Demnach fehlen in Kliniken bis 2040 insgesamt gut 18 000 vollzeitäquivalente Pflegefachpersonen, in den Einrichtungen der Altenhilfe knapp 23 000. Die FDP fragt nach, wie viele qualifizierte Pflegekräfte seit Januar 2022 abgeschoben wurden und aus welchen Gründen. Von der Landesregierung will sie wissen, inwiefern Pflegekräfte aus Drittstaaten für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems nötigt sind. Und ob es zu dem Problem einen Austausch mit den Pflegeeinrichtungen gibt.