Hessen: Neuer Verein will Migranten für die AfD gewinnen

Von: Hanning Voigts

Der Parteivorsitzende der hessischen AfD will eine Initiative mit dem Namen „Mit Migrationshintergrund für Deutschland“ gründen. Die soll um migrantische AfD-Mitglieder werben.

Robert Lambrou, der Partei- und Fraktionsvorsitzende der hessischen AfD, will mit einem neuen Verein bei Migrant:innen und ihren Nachkommen für seine Partei werben. „Es ist ein in Deutschland weitverbreiteter Irrtum, dass Menschen mit Migrationshintergrund grundsätzlich politisch links seien“, heißt es in einer Einladung zu einem Gründungstreffen, die der Frankfurter Rundschau vorliegt. Der Verein „Mit Migrationshintergrund für Deutschland“ soll demnach am 18. Juni im Raum Gießen gegründet werden.

Bei „gut integrierten Menschen mit Migrationshintergrund“ wolle man für eine Mitarbeit in der AfD werben, heißt es in dem Aufruf weiter. Auch Migrant:innen wünschten sich nämlich „eine authentische freiheitlich-konservative Politik“. Wer sich zur „Deutschen Leitkultur“ bekenne und sich „für den Fortbestand der Nation als kultureller Einheit“ einsetze, sei in der Initiative willkommen.

Hessen: Die AfD versichert, es sei egal, wo jemand herkomme

Lambrou bestätigte der FR auf Nachfrage die Echtheit der Einladung. Er führe seit Jahren Gespräche mit Schulklassen, die immer sehr erstaunt seien, dass er als Sohn eines Griechen und einer Deutschen selbst Migrationshintergrund habe, sagte er. Parteiintern sei entgegen landläufiger Vermutungen „egal, wo jemand herkommt, wir sind alle Patrioten“. Der neue Verein solle diese Offenheit der AfD nach außen sichtbar machen. Er selbst habe sich immer als deutscher Patriot gefühlt, sagte Lambrou.

Ob nur AfD-Mitglieder in den neuen Verein aufgenommen werden, werde erst bei der Gründungsveranstaltung entschieden, sagte Lambrou. „Kommen kann erst einmal jeder, den das interessiert.“ (Hanning Voigts)