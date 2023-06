Hessen: Neue ICE-Strecke kommt in Fahrt

Hessen

Von Jutta Rippegather

Das Land verzichtet auf mehrjähriges Raumordnungsverfahren für Fulda-Gerstungen. Denn es muss künftig schneller gehen, sagt der Minister.

Hessen gibt Gas beim Ausbau der Schiene: Für den geplanten Aus- und Neubau der ICE-Schnellfahrstrecke Fulda – Gerstungen kann auf ein Raumordnungsverfahren verzichtet werden. Das teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden mit. Die DB Netz könne direkt die Planungsunterlagen für die so genannte Vorzugsvariante erstellen. „So ersparen wir uns für dieses wichtige Projekt nicht nur das mehrjährige Raumordnungsverfahren, sondern außerdem Steuergelder und personelle Ressourcen, die an anderer Stelle dringend benötigt werden.“ Sämtliche Prüfungen, die sonst vorab im Raumordnungsverfahren erfolgten, würden im Planfeststellungsverfahren mit behandelt.

Ziel sei mehr Tempo bei Planung und Bau von Schienenstrecken. „Wir stellen daher bei jedem einzelnen Vorhaben alle Verfahrensschritte auf den Prüfstand“, sagte Al-Wazir. Die DB habe das Vorhaben in den vergangenen Jahren ausführlich mit den Betroffenen in der Region kommuniziert. Diese Variante sei die mit den geringsten Auswirkungen auf die Umwelt.

Die Neubaustrecke soll die Fahrzeiten zwischen Fulda und Erfurt verkürzen und damit zwischen Frankfurt und Berlin. Die Anbindung der Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda an den Großraum Berlin wie das Rhein-Main-Gebiet wird besser. „Eine deutliche Stärkung Osthessens“, betont Al-Wazir. Die Vorzugsvariante fädelt bei Burghaun-Langenschwarz aus der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg aus, führt durch Bad Hersfeld und mündet östlich von Ronshausen in die Strecke Bebra-Eisenach ein. Die Streckenabschnitte südlich und nördlich von Bad Hersfeld verlaufen weitgehend im Tunnel. Die Stadt wird an Fernzüge angebunden.