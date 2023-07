Hessen: Nein zur Affenhirnforschung

Von: Jutta Rippegather

Die Linke sieht keinen Erkenntnisgewinn. Sie fordert das Ende aller Tierversuche.

Die Uni Marburg hält derzeit vier Affen in ihrem Versuchslabor. Im Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt finden aktuell an 43 Affen Experimente statt. Genehmigt sind in Hessen wesentlich mehr, wie Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) auf eine Anfrage der Linken mitteilt.

Eine Praxis, der Elisabeth Kula, wissenschaftspolitische Sprecherin und Vorsitzende der Fraktion, einen Riegel vorschieben will. „Qualvolle Versuche an Affen sind durch nichts zu rechtfertigen“, sagte Kula am Mittwoch in Wiesbaden, wo sie mit Silke Strittmatter vom Verein Ärzte gegen Tierversuche forderte, dem Leiden im Dienste der Wissenschaft ein Ende zu setzen. „Sie sind ethisch nicht vertretbar, und wissenschaftlich führen sie in eine Sackgasse.“ Kula rief die Landesregierung auf, sicherzustellen, dass die Affenhirnforschung im Regelfall als schwer belastend eingestuft wird. Dann könnte sie nur noch im absoluten Ausnahmefall genehmigt werden – und das mit lückenloser Dokumentation.

Derzeit haben die Regierungspräsidien alle laufenden Projekte als „mittel“ eingestuft. Wie aus der Antwort der Ministerin hervorgeht, fällen die Genehmigungsbehörden ihre Entscheidungen anhand der ihnen vorliegenden Unterlagen und unter Einbindung der Tierschutzkommission. Den Angaben zufolge gibt es aktuell für die Philipps-Universität Marburg zwei Genehmigungen – für ein Projekt mit fünf und für eines mit zehn Rhesusaffen. Am privaten Frankfurter Ernst-Strüngmann-Institut sind es drei Projekte mit zwei, drei beziehungsweise sechs Rhesusaffen. Bei drei weiteren Projekten sind die Forschungsobjekte Weißbüschelaffen – in zwei Fällen sind jeweils 24 Tiere beteiligt, in einem 26. Zwei neue Anträge liegen den Genehmigungsbehörden vor, heißt es.

Tierversuche Die EU-Richtlinie unterscheidet vier Schweregrade: keine Wiederherstellung der Lebensfunktionen (Tod in Narkose), gering, mittel und schwer. Es gibt eine Obergrenze für Schmerzen und Leiden, ab der ein Tierversuch nicht mehr durchgeführt werden sollte. jur

Kula wies auf den Ende vorigen Jahres bekanntgewordenen Sektionsbericht des Affen Jara hin. „Sein Leid steht exemplarisch für das Leid aller Affen in der invasiven Affenhirnforschung.“ Jaras Schädel hatte schwerste Verletzungen gezeigt, die nachweislich erhebliche Schmerzen verursachten. „So etwas darf es im Jahr 2023 nicht mehr geben“, sagte die Linkenpolitikerin. Es gebe sehr gute tierversuchsfreie Forschungsmethoden. Diese gelte es auszubauen und zu nutzen, sodass nicht mehr an Tieren geforscht werde.

Kula forderte zudem ein Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände, um ihnen eine rechtliche Handhabe gegen Tierversuche zu eröffnen. „So kann unabhängig überprüft werden, ob Genehmigungen, sei es hinsichtlich der Tierversuche, in der konventionellen Tierhaltung oder anderswo, rechtmäßig waren.“

Der Verein Ärzte gegen Tierversuche hat in einer seiner Stellungnahmen den Versuchsaufbau skizziert: Den Primaten werden unter Narkose Schrauben in den Schädelknochen, eine Vorrichtung als Kopfhalter sowie eine Elektrodenkammer implantiert. Das Ganze wird mit Knochenzement und Zahnzement am Kopf fixiert. Über ein Bohrloch im Schädelknochen wird die Elektrodenkammer über einer bestimmten Hirnregion montiert und in das Gehirngewebe eingeführt. Vor den eigentlichen Versuchen durchlaufen die Primaten ein sogenanntes Training. Mit dem Entzug von Flüssigkeit werden sie daraufhin konditioniert, die Kopffixierung zu ertragen. Zur Belohnung für erwünschtes Verhalten erhalten sie tropfenweise Flüssigkeit. Während der Versuchsphase sitzen sie mehrere Stunden täglich, außer am Wochenende, mit fixiertem Kopf im Primatenstuhl, während sie Aufgaben am Bildschirm lösen müssen. Drückt das Tier nicht im richtigen Moment einen Hebel, bleibt es durstig. Ausreichend zu trinken gebe es nur am Wochenende, wobei unklar sei, ob die Flüssigkeit unbegrenzt verfügbar sei oder nur weniger restriktiv zugeteilt wird als im Versuch.