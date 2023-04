Hessen: Nein zum Autobahnausbau

Von: Jutta Rippegather

Blick auf die A661, wo nach dem Ausbau mehr Verkehr erwartet wird. © Rolf Oeser

Der Naturschutzbund und VCD apellieren an Schwarz-Grün im Land. Auch Linke und SPD stellen sich gegen die Pläne des Bundesverkehrsministers.

Die Landesregierung soll den beabsichtigten Ausbau und Neubau von Autobahnen ablehnen. Das fordern die Landesverbände des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und des Verkehrsclubs Deutschland (VCD). Auch die hessische Linke und die Frankfurter SPD appellieren an die schwarz-grüne Landtagsfraktion, den Plänen von FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing nicht zuzustimmen. Der hatte diese Woche den Landesregierungen eine Frist bis Ende nächster Woche gesetzt, in der sie ihr grundsätzliches Einvernehmen erklären sollen. In Hessen geht es nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums um insgesamt 30 Projekte, die der Bundestag bereits 2016 beschlossen hatte. Die sollen nun beschleunigt werden sollen. Einige seien bereits im Bau.

„Wir fordern Ministerpräsident Boris Rhein und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir auf, sich den Asphaltfantasien von Herrn Wissing zu verweigern und keine Projekte anzumelden“, sagte Jörg Nitsch, BUND-Landesvorsitzender. „Wer Straßen ausbaut, erntet Verkehr und beschleunigt den Klimawandel.“ Spurenerweiterung, wie etwa auf der A5 geplant, führten laut einer aktuellen Greenpeace-Studie lediglich zu höherem Tempo, mehr Verkehr, Abgasen und Staus auf den Hauptverkehrsstraßen in der Umgebung. Ein Ausbau etwa der A67 parallel zum Bau der ICE-Neubaustrecke Rhein-Main–Rhein-Neckar sei kontraproduktiv. „Verkehrswende bedeutet Priorisierung und nicht Ausbau aller Verkehrsträger.“

Der VCD erinnert an die Ergebnisse der jüngsten Mobilitätsstudie, wonach die Autonutzung in Hessen zurückgegangen ist – vor allem wegen mehr Arbeit im Homeoffice. „Wir fordern von Volker Wissing, dass er seine Arbeit macht, und von Tarek Al-Wazir aktiven Widerstand – zum Wohle aller“, sagte Mathias Biemann, VCD Hessen.

Linken-Landtagsabgeordnete Christiane Böhm will sich am Sonntag, 23. April, der Radsternfahrt gegen den Autobahnausbau in Südhessen anschließen. „Es ist erfreulich und ein richtiges Zeichen, dass die Verkehrswendegruppen schnell auf die Ankündigung der Ampelregierung reagiert haben.“ Das Verbreitern einer Autobahn mitten durch das Frankfurter Stadtgebiet sei unzeitgemäß, urteilte die mobilitätspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Römer, Kristina Luxen. „Einen solchen Ausbau nun auch noch zu beschleunigen, wäre Irrsinn. Der grüne Verkehrsminister hat unsere volle Unterstützung, wenn er diesem abstrusen Vorhaben eine Absage erteilt.“