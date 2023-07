Hessen: Nein zu Queerfeindlichkeit

Von: Jutta Rippegather

Hessens Justiz setzt einen Beauftragten ein. Unbekannte verbrennen in Frankfurt eine Regenbogenfahne an einer Schule.

Um 9.30 Uhr wehte die Regenbogenfahne wieder an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Frankfurt-Sachsenhausen. Ein Organisator des Christopher-Street-Day hatte die Flagge vorbeigebracht, nachdem Schulleiter Procolino Antacido ihn über den Frevel informiert hatte. In der Nacht auf Freitag hatten Unbekannte die Fahne entfernt und angezündet. Keine Bagatelle, sagt Antacido der Frankfurter Rundschau. Er habe bei der Polizei Anzeige gestellt. Und eine kleine Rede gehalten, als unter großer Beteiligung der Schülerschaft in der großen Pause die neue Fahne gehisst wurde. „Wir sind eine Schule gegen Rassismus, wir stellen uns jeder Art von Diskriminierung entgegen.“

In Sachsenhausen blieb es bei einer Regenbogenfahne. Doch die Angriffe auf queere Menschen selbst nehmen zu. Das Land Hessen hat darauf reagiert und einen „Beauftragten für die Verfolgung LSBTIQ*-feindlicher Straftaten“ eingesetzt. Den gibt es ab sofort. Angesiedelt ist er bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, wie Justizminister Roman Poseck (CDU) am Freitag mitteilte. Der Landespolitiker hob die gesamtgesellschaftliche Relevanz dieser Taten hervor. „Die individuellen Angriffe sind schlimm genug“, sagte der Minister, „daneben handelt es sich aber auch stets um Angriffe auf unsere Werteordnung und damit auf uns alle.“

Der Anstieg der Attacken gegen die sexuelle Orientierung sind ein bundesweites Phänomen. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 1005 Straftaten registriert - 15 Prozent mehr, als im Jahr zuvor. In Hessen weist die Statistik 53 Fälle queerfeindlicher Gewalt für das Jahr 2022 auf - 20 Körperverletzungen, darunter 16 gefährliche. Die beiden Jahre zuvor waren es sieben beziehungsweise fünf Körperverletzungen .

Poseck spricht von einem „erschreckenden Trend“. Die Zahlen bewegten sich zwar auf niedrigem Niveau, dennoch sei ein klarer Anstieg erkennbar. Zumal von einer hohen Dunkelziffer auszugehen sei, da Straftaten oft nicht angezeigt werden. Das soll künftig leichter werden. Um die betroffenen Bevölkerungsgruppen besser zu schützen, setzte die hessische Justiz mit der Benennung des Beauftragten nun „ein klares Zeichen“.

Die Aufgabe nimmt Nils Lund wahr, Pressesprecher bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Sein Auftrag: Als zentrale Kontaktperson für die Polizei und die Kolleg:innen in der Justiz fungieren, sich vernetzen innerhalb der Community und auf eine einheitliche Rechtsanwendung bei der Bearbeitung queerfeindlicher Delikte hinwirken. Auch sollen queerfeindliche Straftaten bei der Staatsanwaltschaft stärker statistisch in den Blick genommen werden, ergänzte Poseck.

Bislang gehen queerfeindlichen Übergriffe oft als Raubüberfälle in die Polizeistatistik ein. Darauf wies am Freitag Florian Schneider hin, queerpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Die SPD-Fraktion begrüße den neuen Ansprechpartner in der Justiz, es liege nah, dass der Wahlkampf dabei eine Rolle spiele. Die SPD fordere seit langem ein stärkeres Engagement in diesem Bereich und sei bislang am Widerstand der schwarz-grünen Koalition gescheitert.

Nun gelt es mit einer hauptamtliche Stelle bei den Polizeipräsidien nachzuziehen, so Schneider. „Es braucht eine enge Verzahnung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft.“

Der Beauftragte ist per E-Mail erreichbar unter LSBTIQ@gsta.justiz.hessen.de