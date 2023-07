Hessen: Negativpreis für Al-Wazir

Von: Jutta Rippegather

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir sagt, er will die Verkehrswende. © Rolf Oeser

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert geringes Engagement für den Öffentlichen Nahverkehr. Der Minister wehrt sich.

Der Negativpreis von Pro Bahn geht in diesem Jahr an Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und an den verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Jörg Michael Müller. Al-Wazir erhielt den „Hessischen Hemmschuh“ als Vertreter einer Koalition, die nach Ansicht des Fahrgastverbands keine eigenen Projekte im öffentlichen Nahverkehr initiiert hat und außerdem im Bundesländervergleich bei der Finanzierung im Rückstand ist. Müller sei durch sein Desinteresse an umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und deren Lobby aufgefallen. Sowohl als Lahn-Dill-Kreistagsabgeordneter wie auch als CDU-Vertreter im Landtag.

Fakten ignoriert

Al-Wazir warf dem Pro-Bahn-Landesverband am Donnerstag vor, maßgebliche Fakten zu ignorieren. Die Zuständigkeit für Schienenfernverkehr und Güterverkehr liege nicht beim Land, sondern beim Bund. Der regionale Schienenverkehr sei Aufgabe der Landkreise, kreisfreien Städte und Sonderstatus-Städte. Diese hätten sie an die Verkehrsverbünde RMV, NVV und VRN übertragen. „Das Land Hessen fungiert in dieser Struktur in erster Linie als Förderer und Unterstützer und interpretiert diese Rolle aktiv“, so Al-Wazir und führte zwei Beispiele auf: Hessen sei 2014 der Planungsgesellschaft der Regionaltangente West beigetreten und habe so das Projekt wieder in Gang gebracht. Das Land habe mit einer Untersuchung zu reaktivierungsfähigen Schienenstrecken die Grundlage für konkrete Planungen geschaffen.

Fakten ignoriert

Doch wirkliche Verbesserungen beim öffentlichen Nahverkehr habe die Landesregierung nicht auf den Weg gebracht, entgegnet Pro Bahn. Der vierspurigen Ausbau der Main-Weser-Strecke zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel sei ein jahrzehntealtes Vorhaben, von dem einzig der Ballungsraum Rhein-Main profitiere. Es fehle ein flächendeckendes Angebot auf dem Land, sagte Sprecher Klaus Zecher. „Bei Busverkehr im Zwei-Stunden-Takt nutzt auch ein Deutschlandticket oder Seniorenticket nichts.“

Hemmschuh Das Eisenstück wird auf die Schiene gelegt wird, etwa um Waggons beim Rangieren auszubremsen. Der Negativpreis ging 2017 an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und 2020 an Wolfgang Schuster, Landrat des Lahn-Dill-Kreises. Der Positivpreis heißt Hessischer Fahrgastpreis und wird ebenfalls alle zwei Jahre verliehen. Diesmal an Marian Zachow, Erster Kreisbeigeordneter Marburg-Biedenkopf und Christoph Mehler, Verkehrsgeograph und Ideengeber der Salzbödebahn. jur

Al-Wazir verweist auf die Aus- und Neubaustrecke von Hanau über Fulda nach Gerstungen, wo die Vorplanungen begonnen haben. Auf die Ertüchtigung der Odenwaldbahn. Und darauf, dass auf der Horlofftalbahn zwischen Friedberg und Hungen wieder Züge fahren sollen. Inbetriebnahme: voraussichtlich Ende 2025. Zu jedem Euro Bundesmitteln gebe das Land 30 Cent hinzu, rechnete der Minister vor. Mit 66,45 Euro pro Einwohnerin und Einwohner an Zuschüssen aus dem Landeshaushalt habe Hessen es im vergangenen Jahr mit an die Spitze der Flächenländer geschafft.

Fakten ignoriert

Pro Bahn macht eine andere Rechnung auf: Hessen sei immer noch im hinteren Drittel der Mitfinanzierung von Bussen und Bahnen. Das Land Berlin habe im Jahr 2021 zu jedem Euro vom Bund zwei hinzugegeben, Bayern 1,10 Euro – Hessen lediglich 0,21. „Das“, sagt Zecher, „ist zu wenig.“