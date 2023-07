Hessen: Mit Fakten gegen rechte Hetze der AfD

Von: Jutta Rippegather

Demokratische Fraktionen bieten der AfD Paroli / Die will das Eritreafestival für Wahlkampfzwecke nutzt

Ein Teilnehmer der Gegendemonstration von dem Eritrea-Festival spricht mit den Polizisten. © Helmut Fricke/dpa

Eva Goldbach bringt es auf den Punkt: „Schuld an dem Gewaltausbruch sind die Gewalttäter“, stellte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in der Landtagsdebatte zu den Vorfällen rund um das Eritreafestival in Gießen klar. Und dass die Messe Gießen als Privatunternehmen sich aussuchen könne, wem sie ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stelle. „Es gibt Gründe genug, an diesen Verein nicht zu vermieten.“ Statt diese in den Fokus zu nehmen, finde derzeit in den sozialen Medien eine Hetzkampagne gegen Menschen mit schwarzer Hautfarbe und Migrationshintergrund statt. Aktiv beteiligt daran: die AfD mit „bedenklichem“ Sprachgebrauch aus dem Jargon der Nationalsozialisten.

Nazijargon

Und mit Behauptungen, die nicht der Wahrheit entsprechen, wie zuvor Jörg Uwe Hahn von der FDP klargestellt hatte. „Wir haben eben sehr viele Fake News gehört“, sagte Hahn im Anschluss an die Rede des AfD-Fraktionschefs Robert Lambrou, der behauptet hatte, dass alle anderen Fraktionen die Vorfälle verschwiegen. Dabei hätte gleich am Montag danach der Innenausschuss auf Initiative der FDP darüber ausführlich öffentlich debattiert, wie der FDP-Politiker anmerkt. Und der wissen will, wie die AfD darauf komme, dass eine gescheiterte Migrationspolitik verantwortlich sein solle für die Ausschreitungen, bei denen unter anderem 26 Polizist:innen verletzt wurden. Aus der Rede von Lambrou sei dies nicht hervorgegangen. „Das wissen Sie wohl selber nicht.“ In Wirklichkeit sei an dem Wochenende in Gießen ein „Stammeskonflikt“ ausgetragen worden, die Anführer aus Holland angereist. „Wir müssen das unter der objektiven Brille betrachten, nicht unter der verklemmten Brille der AfD.“

Nazijargon

Die soeben gehörte „Hetze“ sei ein „Paradebeispiel“ dafür, wie die AfD Politiker:innen und Migrant:innen ins Visier nehme, sagt die Chefin der Links-Fraktion, Elisabeth Kula. Wohin das führen könne, zeige der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die AfD sei „brandgefährlich“, sagt Kula, und der „parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus“, dafür kassierte sie eine Rüge des Landtagspräsidenten. Kula nennt in ihrer Rede Fakten: Dass die Flüchtlingsbewegung aus Eritrea schon im Jahr 2010 begann, das Festival vor dem vergangenen Jahr dennoch ein friedliches war. Dass der Bund mit dem Regime immer noch „Deals“ abschließe und dulde, dass es hier lebende Landsleute abkassiere.

Auch Heike Hoffmann von der SPD spricht sich gegen schnelle Vorverurteilungen aus. „Man muss den Konflikt sehr, sehr differenziert betrachten.“ Notwendig sei eine „juristische Nachbetrachtung“, um eine Wiederholung in der Zukunft zu vermeiden.

Nazijargon

Innenminister Peter Beuth (CDU) konstatiert: „Die plumpen Antworten der AfD sind mit unserem Rechtsstaat nicht vereinbar“. Ein eritreischer Konflikt sei auf deutschem Boden ausgetragen worden. Es sei „falsch“, die Migrationspolitik für den „Gewaltexzess“ verantwortlich zu machen. Die Polizei sei gut vorbereitet gewesen und habe bei widrigsten Bedingungen gut gearbeitet. Selbstverständlich würden alle ausländerrechtlichen Möglichkeiten nun ausgeschöpft. Hessen habe beim Bund auf eine restriktivere Visapolitik gedrängt, damit nicht noch einmal hochrangige Führer des Regimes so einfach in den Schengenraum einreisen könnten. Das seien die tatsächlichen Herausforderungen, die nun angegangen werden müssten, sagt Beuth. „Die plumpen Antworten der AfD helfen uns keinen Schritt weiter.“