Hessen: Mission Schadensbegrenzung

Von: Jutta Rippegather

Kommunen wappnen sich gegen Folgen der Klimakrise. Das Land unterstützt sie dabei.

Hochwasser in der Gemeinde Weimar (Marburg-Biedenkopf) im Januar diesen Jahres. © Nadine Weigel/dpa

Vergangene Woche hat Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Mittelhessen wieder einen Förderbescheid für den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens übergeben. Mit 670 000 Euro unterstützt das Land die Gemeinde Steffenberg dabei, sich vor Überflutungen besser zu schützen. Im September 2011 und Juli 2014 waren dort die Gewässer Hintergraben und Hörle über die Ufer getreten und hatten erheblichen Schaden angerichtet. Die Gemeinde erstellte ein Konzept mit dem Ergebnis, dass der Betrieb eines Rückhaltebeckens eine erhebliche Verbesserung der Hochwassersituation erzielen könne. Die Funktion ist ganz einfach: Bei langanhaltenden Niederschlägen wird das Wasser in dem Becken zwischengespeichert und zeitversetzt wieder abgegeben.

Steffenberg ist eine von vielen Kommunen, die sich gegen die vermehrten Hochwasser- und Starkregenereignisse als Folge der Klimakrise wappnen. Mehr als 15 Millionen Euro habe die Landesregierung in den vergangen zehn Jahren durchschnittlich in den Hochwasserschutz investiert, sagte Hinz bei der Übergabe des Bescheids. Verhindern ließen sich die Fluten zwar nicht. Doch es gelte sich vorzubereiten: „Mit einem wirkungsvollen Hochwasserschutz wollen wir Schäden für Mensch und Natur so gering wie möglich halten.“

Schon vor der Aahrtalflut stand die Gefahr überquellender Flüsse und Bäche im Fokus der Behörden. Doch nach dem tödliche Jahrhundert-Hochwasser vor knapp zwei Jahren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung ihre Bemühungen intensiviert, die Rathäuser an ihre Aufgaben und Pflichten bei Hochwasservorsorge, Gefahrenabwehr und Katastrophenschutzes zu erinnern. Bei vier Bürgermeisterinformationsveranstaltungen ging es um Themen wie Organisation der Warndienste und die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben im Hochwasserfall.

Hilfe bei Hochwasserschutz

Es gab auch neue Erkenntnisse: Bei den Aahrtalfluten hatte sich gezeigt, dass angeschwemmtes Treibgut, sogenannte Verklauselungen, erhebliche Schäden an Brücken und Durchlässen verursacht hat. Wissen, das in die Aktualisierung der Gefahren- und Risikokarten fließe, erläutert Julia Hurtzig, Sprecherin des Umweltministerium der Frankfurter Rundschau. Bei der Hochwasservorsorge besteht eine Arbeitsteilung: Das Land skizziert in einem Konzept die möglichen Gefahren, gewährt Zuschüsse, berät. Planung und Bau des Hochwasserschutzes ist Aufgabe der Gemeinden oder der von ihnen gebildeten Verbände.

Und dann gibt es noch die Deiche an Rhein und Main. Sie zu verstärken sei „wichtiger Baustein des technischen Hochwasserschutzes“, betonte die Sprecherin. Die landeseigenen Deiche wurden in den vergangenen Jahren umfassend saniert und modernisiert, die der Kommunen mit finanzieller Unterstützung des Landes ertüchtigt. Der Vollständigkeit halber noch folgende Information: Hessen ist auch am Bau von Rückhaltevorrichtungen am Oberrhein in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Frankreich beteiligt.

Eine wichtige Rolle kommt den Angaben zufolge darüber hinaus den Überschwemmungsgebieten zu – sie müssen freigehalten werden. „Wo sinnvoll möglich“ wird bei Renaturierungen neben der Gewässerentwicklung auch der Hochwasserschutz berücksichtigt, etwa durch Freihalten der Randstreifen oder eine Durchgängigkeit von Gewässern.